İnternet Haberciliği ve sosyal medyaya ayar geliyor

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, internet gazeteciliği için TBMM'ye 19 maddelik kanun teklifi verdiğini söyledi.

Türkiye Gazeteciler Federasyonu ve Gazeteciler Cemiyetleri Basın Vakfı yönetim kurulu üyelerini TBMM’deki odasında kabul eden MHP Genel Başkan Yardımcısı Yönter, internet haberciliğine teşvikin sağlanması gerektiğine dikkat çekti.

Kanun teklifi ile internet haber sitelerinin basın kanunu kapsamına alınması, bu türdeki haber sitelerinin süreli yayınlar değerlendirilmesine dahil edilmesini önerdi.

Milletvekili Yönter, statü belirsizliğinin ortadan kaldırılmasını ve İnternet gazetecilerine basın kartı verilmesi gerektiğini belirtti.

Değişiklik yapılması için kanun teklifinde yer alan bazı maddeler şöyle:

İnternet haber sitelerinin sorumluluklarının ne belirtilmesi amaçlanmış, İnternet gazeteciliği veri tabanı oluşturulması, İnternet haber sitesi çalışanlarına basın kartı verilmesi, haha fazla internet trafiği çekme amacıyla aldatıcı başlık ve fotoğraf kullanan internet haber siteleri hakkında yaptırım uygulanması, İnternet haber sitelerinde de resmi ilan ve reklam yayınlatabilmeleri amaçlanmıştır.

Ayrıca sosyal medyanın kontrol altına alınmasına yönelik çalışmalarında bu kanun teklifine ilave edileceğini kaydeden, MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, sahte hesapların açılmasının önüne geçileceğini, sosyal medyada hakaret, tehdit, şantaj gibi unsurlara da ağır cezalar getirileceğini sözlerine ekledi.

TGF Genel Başkanı Yılmaz Karaca'da MHP Genel Başkan yardımcısı İzzet Ulvi Yönter'in İnternet Medyası ile ilgili meclise sunduğu yasa tasarısının bir an önce çıkması için birlikte çalışarak güç birliği yapılması gerektiğini söyledi.

Basın sektörüne katkı sağlayacak bu tasarıyı hazırlayan İzzet Ulvi Yönter'e TGF Genel Başkanı Yılmaz Karaca ve yönetim kurulu üyeleri tarafından teşekkür plaketi takdim edildi.