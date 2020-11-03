İnsan Açlığa ve susuzluğa en fazla kaç gün dayanır?

Yemek yemeden hayatta kalmanın süresi, vücut ağırlığına, genetik özelliklere, diğer sağlık sorunlarına ve en önemlisi vücudun ne kadar susuz kaldığına bağlı olarak değişir. Sıvı ve yiyecek olmadan insanlar genellikle 10 ile 14 gün içinde ölürler.

Sağlıklı insanların yeterli sıvı aldıkları halde hiç yemek yemedikleri durumlar ile ilgili güvenilir bilgi yoktur. Hindistan’ın bağımsızlığı için açlık grevi yapan Mahatma Gandhi, ağzına yemek koymadığı halde –yalnızca ağzını ıslatacak kadar su içiyordu- 21 gün dayandı. Kişiden kişiye farklılık gösteren bir durum bu.

İNSAN BİR ŞEY YEMEDEN YAŞAYABİLİR Mİ?

Tam açlıktan farklı olarak, su içerek aç kalmak sık görülüyor. Toplama kamplarında ve yokluk dönemlerinde insanlar bu koşullarda aylarca hatta yıllarca sağ kalabiliyor.

Vücut enerjiyi muhafaza etmek için metabolizmayı yavaşlatır. Metabolizma hızındaki değişim konusu tam olarak bilinmese de, tiroid fonksiyonlarındaki değişiklikler üzerinden izlenebiliyor.

Bu yetenek, diyabete yol açan genlerin evrimsel dayanıklılığını açıklıyor, çünkü bu genler geçmişte enerjinin daha ekonomik kullanımına destek çıkarak, yokluk dönemlerinde hayatta kalmayı sağlamıştır.

İnsan Doğada Aç ve Susuz Ne Kadar Yaşar?

Doğada hayatta kalma söz konusu olduğunda, açlık ve susuzluğa kimin ne kadar dayanabileceği kişiden kişiye ve o an içinde bulunduğu koşullara göre değişen bir durumdur. Kısaca özetlemek gerekirse; metabolizmayı yavaşlatarak (asgari düzeyde hareket ederek veya hiç etmeyerek) en az 3 hafta boyunca aç kalabileceğimizi söyleyebiliriz. Susuzluk ise açlığa kıyasla daha tehlikeli bir sorundur. Susuzluğa birkaç gün dayanabiliriz. Susuz kaldığımız üçüncü günden itibaren vücut fonksiyonları hızla çöker. Yedinci günden itibaren acil tıbbi müdahalede bulunulmazsa ölümle sonuçlanır.

Yetişkin bir insanın vücudunun en az %60'ı sudan oluşur. Vücudumuzdaki her hücrenin doğru çalışması için suya ihtiyaç duyarız. Su aynı zamanda eklem yerlerimizi kayganlaştıran, solunum ve terleme yoluyla vücut ısımızı ayarlayan ve vücuttan toksinleri atmamıza yarayan bir yardımcı bir araçtır.

Susuz ne kadar yaşarız?

Bilim otoritelerince, vücudun susuzluğa dayanabileceği en uzun süre 1 hafta olarak belirlenmiştir. Bu serin, güneşe doğrudan maruz kalınmayan, zaruri olmadıkça hareket edilmeyen durumlar için belirlenmiş bir süredir. Hava sıcaksa, güneş ışığına doğrudan maruz kalıyorsak, üstelik bir de uzun mesafeleri yürüyorsak bu süre 1-2 güne kadar düşebilir. Ortam serinse, ter oluşmasına sebep olan faktörler yok denecek kadar azsa, susuzluğa dayanma süremiz bir haftanın 1-2 gün ötesine uzayabilir. 1 hafta susuz kalırsanız, hemen ertesi gün hayatınızı kaybedeceksiniz anlamına gelmez. İç organlar tahrip olmaya başlar, bilinç kaybı yaşanır, kan basıncınız düşer, bu durum birkaç gün içinde ölümle sonuçlanır.

Vücudumuz durduk yere devamlı su kaybeder. Terlediğimizde su kaybederiz, tuvalete gittiğimizde, nefes alıp vermek bile su kaybettirir.

Güç koşullarda, yetişkin bir insan saatte 1 ila 1,5 litre terleyebilir. Eğer kaybedilen su yerine konmazsa, vücudun genelindeki sıvı hacmi düşer ve daha da tehlikelisi toplam kan miktarınızda azalma olur. Kan miktarı azalınca kan basıncınız ölümcül seviyelere düşer. Ayrıca kaybedecek su kalmadığında terleme duracağı için iç vücut sıcaklığımız da yükselecektir.

Susuzluğun Aşamaları

Hafif Susuzluk - 1nci günÖnemli Susuzluk 2 ve 3ncü günlerŞiddetli Susuzluk 3 ila en iyi koşullarda 7 gün arası

SusamaTer ve idrarda azalmaKas spazmları

İştahsızlıkNabız, soluma ve vücut ısısında artışKusma

Ciltte kızarıklıklarAşırı yorgunlukHızlı nabız

Koyu renkli idrarKas kramplarıBulanık görme ve geçici körlük

Ağız kuruluğuŞiddetli baş ağrısıAğrılı idrar

Hafif baş ağrısıMide bulantısı ve kabızlıkKafa karışıklığı

TitremeKarıncalanma ve uyuşmaHızlı soluma

Baş dönmesiGöğüs ağrısı

Bilinç kaybı

Aç ne kadar yaşarız?

Açlık susuzluğa kıyasla çok daha uzun süre dayanabileceğimiz bir durumdur. Genel kabul gören süre 3 haftadır. Ancak, örneğin ben; fazladan kilom olduğu için (kötü günler için yedekledim