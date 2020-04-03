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illere göre koronavirüs vaka sayısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından Türkiye genelindeki Kovid-19 vaka sayılarını, il bazında ilk kez açıkladı.

Gündem 03.04.2020, 09:12
illere göre koronavirüs vaka sayısı
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Virüsten kaynaklı en çok ölümün yaşandığı 10 il sıralamasında, İstanbul 117 kişiyle ilk sırada yer aldı. İzmir'de 18, Kocaeli'de 8, Konya ve Ankara 7'şer, Zonguldak, Balıkesir ve Trabzon'da 5'er, Adana ve Sakarya'da ise 3'er ölüm kayıtlara geçti.

Ayrıca 14 ilde vaka sayıları 10'un altındayken 13 ilde ise 100'ün üzerinde vaka bulunuyor. En az vaka görülen iller ise Hakkari, Burdur, Niğde, Şırnak, Aksaray ve Kırşehir oldu.

Söz konusu haritada illere göre vaka sayılarının dağılımı şöyle:

Adana 197 Edirne 89 Malatya 49
Adıyaman 26 Elazığ 9 Manisa 65
Ağrı 29 Erzincan 17 Mardin 34
Aksaray 4 Erzurum 86 Mersin 9
Amasya 24 Eskişehir 83 Muğla 43
Ankara 712 Gaziantep 37 Muş 11
Afyon 11 Giresun 61 Nevşehir 18
Antalya 95 Gümüşhane 12 Niğde 3
Ardahan 5 Hakkari 2 Ordu 73
Artvin 15 Hatay 22 Osmaniye 31
Aydın 12 Iğdır 25 Rize 88
Balıkesir 87 Isparta 268 Sakarya 207
Bartın 8 İzmir 853 Samsun 112
Batman 7 İstanbul 8852 Siirt 32
Bayburt 18 Kahramanmaraş 15 Sinop 31
Bilecik 5 Karabük 10 Sivas 67
Bingöl 8 Karaman 12 Şanlıurfa 11
Bitlis 22 Kars 25 Şırnak 3
Bolu 6 Kastamonu 13 Tekirdağ 101
Burdur 2 Kayseri 109 Tokat 80
Bursa 135 Kırıkkale 22 Trabzon 74
Çanakkale 24 Kırklareli 35 Tunceli 6
Çankırı 13 Kırşehir 4 Uşak 38
Çorum 29 Kilis 16 Van 26
Denizli 81 Kütahya 5 Yalova: 46
Diyarbakır 26 Konya 584 Yozgat 13
Düzce 21 Kocaeli 410 Zonguldak 112

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