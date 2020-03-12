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İkinci ara tatil ne zaman, Okullar ne zaman kapanacak? 2020 MEB Takvimi!

İkinci ara tatil 6-10 Nisan 2020 arasında yaşanacak. 13 Nisan 2020’de ikinci dönem başlayacak.

Gündem 12.03.2020, 08:43 12.03.2020, 08:47
İkinci ara tatil ne zaman, Okullar ne zaman kapanacak? 2020 MEB Takvimi!
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İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci ara tatil 6-10 Nisan 2020 arasında yaşanacak. 13 Nisan 2020’de ikinci dönem başlayacak.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2019 - 2020 resmi takvimine göre yeni eğitim ve öğretim yılı birinci dönemi 17 Ocak 2020 Cuma günü sona erecek. 13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran'da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

ARA TATİLLERDE NE YAPILACAK?

Ara tatillerde bir ana tema başlığı altında bilim, kültür, sanat, spor, gezi, fuar gibi etkinlikler planlanacak. öğrenciler, ara tatillerde dinlenme fırsatı elde etmenin yanında, öğrendiklerini kontrol edecek ve öğrenmelerini derinleştirecek. Ara tatiller öğrencilerin olası öğrenme eksikliklerinin derinleşmeden ve yeni konular eklenmeden telafi edilebilmesi için uygun bir zaman olarak planlandı.

MEB 2019 - 2020 TAKVİMİ

• 2019-2020 eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2019’da başladı.

• 18-22 Kasım 2019’da ilk ara tatil yapılacak.

(Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

• 25 Kasım’dan 17 Ocak’a kadar birinci dönem devam edecek.

• Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında olacak.

(Hafta sonu tatilleri ile birlikte 16 gün)

• İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi 3 Şubat 2020’de başlayacak.

• 06-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek.

(Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

• 13 Nisan’da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı 19 Haziran’da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

2020 RESMİ TATİLLERİ

TATİL GÜNÜNÜN İSMİ

SÜRE

AY

GÜN

YILBAŞI

1. GÜN

01 OCAK

ÇARŞAMBA

ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI

1 GÜN

23 NİSAN

PERŞEMBE

EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ*​

1 GÜN​

01 MAYIS​

CUMA​

ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI

1 GÜN

19 MAYIS

SALI

RAMAZAN BAYRAMI AREFESi

1/2 GÜN

23 MAYIS

CUMARTESİ

RAMAZAN BAYRAMI

1. GÜN

24 MAYIS

PAZAR

RAMAZAN BAYRAMI

2. GÜN

25 MAYIS

PAZARTESİ

RAMAZAN BAYRAMI

3. GÜN

26 MAYIS

SALI

DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ*

1 GÜN​

15 TEMMUZ​

ÇARŞAMBA

KURBAN BAYRAMI AREFESi

1/2 GÜN

30 TEMMUZ

PERŞEMBE

KURBAN BAYRAMI

1. GÜN

31 TEMMUZ

CUMA

KURBAN BAYRAMI

2. GÜN

01 AĞUSTOS

CUMARTESİ

KURBAN BAYRAMI

3. GÜN

02 AĞUSTOS

PAZAR

KURBAN BAYRAMI

4. GÜN

03 AĞUSTOS

PAZARTESİ

ZAFER BAYRAMI

1 GÜN

30 AĞUSTOS

PAZAR

CUMHURİYET BAYRAMI

1,5 GÜN

28 EKİM

29 EKİM

ÇARŞAMBA

PERŞEMBE

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