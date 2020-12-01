İçişleri Bakanlığı genelge son dakika! 1 Aralık yeni İçişleri Bakanlığı genelgesi yayımlandı

1 ARALIK YENİ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GENELGESİ YAYIMLANDI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan kabine toplantısı sonrası corona virüsle mücadele kapsamında bir dizi tedbir ve yasak kararı alındı. Bu yasaklarla ilgili genel hatları ve açıklamaları yer alan İçişleri Bakanlığı genelgesinin yayımlandı.

Sokağa çıkma kısıtlaması genelgesi

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Kısıtlama ve tedbirler genelgesi

GENELGE 2