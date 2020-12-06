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İbrahim Tatlıses - Sarhoş (İbo Show'dan)

Ben her gece sarhoşum, derdimden böyle, Ben her gece sarhoşum, derdimden böyle, Aşk yolunda berduşum, kaderim böyle Aşk yolunda berduşum, kaderim böyle...

Gündem 06.12.2020, 21:14
İbrahim Tatlıses - Sarhoş (İbo Show'dan)
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Şarkı Sözleri

Ben her gece sarhoşum, derdimden böyle
Ben her gece sarhoşum, derdimden böyle
Aşk yolunda berduşum, kaderim böyle
Aşk yolunda berduşum, kaderim böyle

Felek benim yazımı, kışa çevirdi
Fırtınaya kapılmış, aşığım böyle
Fırtınaya kapılmış, aşığım böyle

İçki nedir bilmezdim, şimdi bir ayyaş oldum
Kederle ızdırapla ben, arkadaş oldum

Kederle ızdırapla ben, arkadaş oldum

Derdimi hiç kimseye, diyemiyorum
Derdimi hiç kimseye, diyemiyorum
Böyleymiş alın yazım, silemiyorum
Böyleymiş alın yazım, silemiyorum

Bana sarhoş diyorlar, varsın desinler
Neden içtiğimi bende? bilemiyorum
Neden içtiğimi bende? bilemiyorum

İçki nedir bilmezdim, şimdi bir ayyaş oldum
Kederle ızdırapla ben, arkadaş oldum
Kederle ızdırapla ben, arkadaş oldum

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