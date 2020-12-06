İbrahim Tatlıses - Sarhoş (İbo Show'dan)

Şarkı Sözleri

Ben her gece sarhoşum, derdimden böyle

Ben her gece sarhoşum, derdimden böyle

Aşk yolunda berduşum, kaderim böyle

Aşk yolunda berduşum, kaderim böyle

Felek benim yazımı, kışa çevirdi

Fırtınaya kapılmış, aşığım böyle

Fırtınaya kapılmış, aşığım böyle

İçki nedir bilmezdim, şimdi bir ayyaş oldum

Kederle ızdırapla ben, arkadaş oldum



Kederle ızdırapla ben, arkadaş oldum

Derdimi hiç kimseye, diyemiyorum

Derdimi hiç kimseye, diyemiyorum

Böyleymiş alın yazım, silemiyorum

Böyleymiş alın yazım, silemiyorum

Bana sarhoş diyorlar, varsın desinler

Neden içtiğimi bende? bilemiyorum

Neden içtiğimi bende? bilemiyorum

İçki nedir bilmezdim, şimdi bir ayyaş oldum

Kederle ızdırapla ben, arkadaş oldum

Kederle ızdırapla ben, arkadaş oldum