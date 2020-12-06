Son Dakika
İbrahim Tatlıses - Sarhoş (İbo Show'dan)
Ben her gece sarhoşum, derdimden böyle, Ben her gece sarhoşum, derdimden böyle, Aşk yolunda berduşum, kaderim böyle Aşk yolunda berduşum, kaderim böyle...
Gündem 06.12.2020, 21:14
Şarkı Sözleri
Ben her gece sarhoşum, derdimden böyle
Ben her gece sarhoşum, derdimden böyle
Aşk yolunda berduşum, kaderim böyle
Aşk yolunda berduşum, kaderim böyle
Felek benim yazımı, kışa çevirdi
Fırtınaya kapılmış, aşığım böyle
Fırtınaya kapılmış, aşığım böyle
İçki nedir bilmezdim, şimdi bir ayyaş oldum
Kederle ızdırapla ben, arkadaş oldum
Derdimi hiç kimseye, diyemiyorum
Derdimi hiç kimseye, diyemiyorum
Böyleymiş alın yazım, silemiyorum
Böyleymiş alın yazım, silemiyorum
Bana sarhoş diyorlar, varsın desinler
Neden içtiğimi bende? bilemiyorum
Neden içtiğimi bende? bilemiyorum
İçki nedir bilmezdim, şimdi bir ayyaş oldum
Kederle ızdırapla ben, arkadaş oldum
Kederle ızdırapla ben, arkadaş oldum