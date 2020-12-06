İbo Show 4. bölüm 5 Aralık Cumartesi Tek Parça Full İzle Youtube

Star’da yayınlanmaya başlayan ‘İbo Show’, ikinci bölümüyle seyirci karşısına çıkıyor. 9 yıllık aradan sonra yeniden ekrana gelmeye başlayan ‘İbo Show’, bir yandan nostalji rüzgarı estirirken, bir yandan da unutulmaz bir gece yaşatacak. Programın Cumartesi günü yayınlanacak olan yeni bölüm konukları ise Cengiz Kurtoğlu, Ümit Besen, Arif Susam ve Gonca Vuslateri olacak.

Star’da yayınlanmaya başlayan İbo Show, 4. yeni bölümüyle seyirci karşısına çıkıyor.

‘İbo Show’, yeni bölümüyle 28 Kasım Cumartesi, saat 20.00’de Star’da...

İBO SHOW

Star, yeni sezonda milyonların özlediği ‘İbo Show’u, 9 yıllık aradan sonra yeniden ekrana getiriyor. Yıllar süren hasret sona eriyor ve ‘İbo Show’, çok özel bir bölümle seyirci karşısına çıkıyor. Birbirinden ünlü isimlerin konuk olacağı ‘İbo Show’, Cumartesi akşamı saat 20.00 da Star TV'de