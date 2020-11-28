İbo Show 3. bölüm full izle! İbo Show 28 Kasım 2020 tek parça Canlı

Star’da yayınlanmaya başlayan ‘İbo Show’, ikinci bölümüyle seyirci karşısına çıkıyor. 9 yıllık aradan sonra yeniden ekrana gelmeye başlayan ‘İbo Show’, bir yandan nostalji rüzgarı estirirken, bir yandan da unutulmaz bir gece yaşatacak. Programın Cumartesi günü yayınlanacak olan yeni bölüm konukları ise; …

İbo Show'un bu haftaki konukları yayınlanan fragmanla paylaşıldı. Yeni bölüm konuklarını duyuran fragmana göre Yıllar sonra yeniden ekranlara dönen İbo Show'un bu haftaki konukları belli oldu. Buna göre Kibariye, Hakan Altnun Hüsnü Şenlendirici konuk olarak katılacağı program, 28 Kasım'da ekrana gelecek.

‘İbo Show’, yeni bölümüyle 28 Kasım Cumartesi, saat 20.00’de Star’da...

Star, yeni sezonda milyonların özlediği ‘İbo Show’u, 9 yıllık aradan sonra yeniden ekrana getiriyor. Yıllar süren hasret sona eriyor ve ‘İbo Show’, çok özel bir bölümle seyirci karşısına çıkıyor. Birbirinden ünlü isimlerin konuk olacağı ‘İbo Show’, Cumartesi akşamı saat 20.00 da Star TV'de

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