Hercai 45. Yeni Bölüm Bugün Var mı? ATV 26 Ekim 2020 Yayın Akışı

Hercai kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için 44. Bölüm tekrarıyla 26 Ekim 2020 bu akşam 20.00'de atv'de olacak. 45. Bölüm ise bugün yayınlanmayacak

44. BÖLÜM ÖZETİ

"Hem ısındım, hem üşüdüm seninle…” Azize'nin müdahalesi sonrasında Reyyan ve Miran, ölümle yüz yüzedir. Miran'ın uçurumdan düştüğünü gören Reyyan, bir an bile tereddüt etmeden sevdiği adamı kurtarmak için peşinden koşar. Reyyan, Miran'ı kıyaya çıkarır ancak Miran'ın durumu kritiktir. Bir yandan peşlerinde kimin olduğunu anlamaya çalışan Reyyan, diğer yandan sevdiğini hayatta tutmak için var gücüyle çabalar. Miran'ı ailesi ve evlatları için tehdit olarak gören Cihan ise Reyyan'ın Miran'la kaçtığını düşünür. Bunun üzerine tüm köprüleri yakan ve her şeyi göze alan Cihan, Reyyan ve Miran'ın peşine düşer. Aslan, Azize'yle ilgili şaşırtıcı bilgilere ulaşırken Hazar ve Zehra'yı doğuma gitmek üzere çıktıkları yolda acı bir sürpriz beklemektedir.

Panama'da yıldönümü hediyesi! "Hercai"

Yayınlandığı ilk bölümden itibaren ekranın en çok izlenen dizilerinden olan, yeni sezonuyla da ekrana geri dönen Hercai, yurt dışında da fırtınalar estirmeye devam ediyor.

Panama'nın lider TV kanallarından ve Hercai'nin yurt dışı yayıncılarından olan 'Telemetro', Ekim ayında kuruluşunun 39. yılını kutluyor. Telemetro bu yıldönümünde büyük bir sürpriz yaparak, izleyicilerine hayranı oldukları Hercai dizisini yayınlayacaklarını duyurdu. Çok yakında diziyi izleyicileriyle buluşturacak olan Telemetro'nun hazırladığı Hercai fragmanı şimdiden ülkede büyük yankı uyandırdı. Türkiye'de ve yurt dışında da adından sıkça söz ettiren Hercai, yeni ülkesinde günün en önemli zaman dilimi olan "Prime Time"da yayınlanacak.

Sosyal medyanın en çok konuşulanı!

Yeni bölümleriyle Cuma akşamları ekrana gelen Hercai sosyal medyada da fırtına gibi esiyor. Geçtiğimiz akşam yayınlanan yeni bölümüyle, sosyal medyada zirvede yer aldı.

Yapımcılığını Mia Yapım'ın üstlendiği Hercai'nin başrollerini Akın Akınözü, Ebru Şahin, Gülçin Santırcıoğlu, Serhat Tutumluer, Ayda Aksel, Macit Sonkan, Serdar Özer, Oya Unustası, Tansu Taşanlar ve İlay Erkök paylaşıyor.

ATV 26 Ekim 2020 Yayın Akışı