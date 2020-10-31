Hercai 45. Son Bölüm izle tek parça Full İzle

"Karşınızda artık eski Reyyan yok!"

Uğruna herkesi karşısına aldığı büyük aşkı Miran'ın öldüğünü düşünen Reyyan hayatının en zor gününü yaşarken zor bir kararın eşiğindedir. Bu esnada Azize'nin geçmişini ve intikamının asıl sebebini öğrenen Aslan, Hanife'nin ölümüyle sarsılan Azize'yi geçmişini açık etmekle tehdit edip ona beklenmedik bir teklifte bulunur. Köşeye sıkışan Azize ise Aslan'ın Hanife ile işbirliği yaptığını öğrenince planlarını yeniden kurmak zorunda kalır. Hazar ise Miran'ın oğlu olup olmadığını öğrenebilmek için peşine düşeceği yeni bir ipucu bulmuştur. Reyyan için ayağa kalkan Miran'ın dönüşü ise tüm dengeleri değiştirecektir.

44. Bölüm: Azize’nin müdahalesi sonrasında Reyyan ve Miran, ölümle yüz yüzedir. Miran’ın uçurumdan düştüğünü gören Reyyan, bir an bile tereddüt etmeden sevdiği adamı kurtarmak için peşinden koşar. Reyyan, Miran’ı kıyaya çıkarır ancak Miran’ın durumu kritiktir. Bir yandan peşlerinde kimin olduğunu anlamaya çalışan Reyyan, diğer yandan sevdiğini hayatta tutmak için var gücüyle çabalar. Miran’ı ailesi ve evlatları için tehdit olarak gören Cihan ise Reyyan’ın Miran’la kaçtığını düşünür. Bunun üzerine tüm köprüleri yakan ve her şeyi göze alan Cihan, Reyyan ve Miran’ın peşine düşer. Aslan, Azize’yle ilgili şaşırtıcı bilgilere ulaşırken Hazar ve Zehra’yı doğuma gitmek üzere çıktıkları yolda acı bir sürpriz beklemektedir.

Hercai43.Bölüm Özeti Miran ve Aslan kozlarını paylaşır Miran'la arasına hiçbir sırrın girmesini istemeyen Reyyan, Miran'la konuşmanın bir yolunu ararken, Reyyan'a yakın olmaya çalışan Aslan yeni bir hamle yapar. Reyyan temkinli davransa da Aslan'dan alacağı bilgilerle gerçeklere ulaşabileceğine ve Miran'la bir daha ayrılmak zorunda kalmayacağına inanır. Adaleti sağlamak ve Azize'den intikam almak için gelen Aslan'ın Reyyan'a dair hayalleri ona yanlış üstüne yanlış yaptırırken Miran, Aslan'a karşı şüphelerinde haklı olduğuna inandığı çok önemli bir bilgiye ulaşır. Diğer yandan Zehra, Hazar'ın Mehmet Aslanbey'i öldürmüş olabileceği gerçeğine inanmaz ve Miran'ın, Hazar'ın öz oğlu olduğunu ispat ederek tüm gerçekleri ortaya çıkarmaya karar verir. Yaşananlarından ardından Aslan'ı Reyyan'dan uzak tutmaya çalışan Azize hiç beklemediği bir sürprizle karşılaşırken, şüphelerin de haklı olduğun kanıtlamak isteyen Miran, kozlarını paylaşmak üzere Aslan'a meydan okur.

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