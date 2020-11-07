Hepsiburada dan Son model KIA araçlarda efsane sürpriz indirim bitmek üzere

Son model KIA araçlarda

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KAMPANYA KOŞULLARI

• Ürünün satışı, noter ve/veya trafik tescil müdürlüğü nezdinde resmi işlemlerin yerine getirilmesiyle tamamlanmış sayılacaktır.

• Ürünlerin peşin/tek çekim toplam bedelleri aşağıdaki gibidir.

Kia Stonic 193.400TL

Kia Ceed 193.900 TL

Kia Rio 169.900TL

• Ürünün toplam fiyatına ÖTV, KDV, plaka ve ruhsat masrafları dahil, MTV ve trafik sigortası dahil değildir.

• Resmi merciler nezdinde gerçekleştirilen işlemlerde ortaya çıkacak harç, vergi vb tüm masraflar ALICI’ya aittir.

• Araç satışında aşağıdaki ödeme yöntemlerinden biriyle ödeme yapılabilecektir:Anında havale ile ödeme (Akbank ile yapılacak anında havalelerde üst limit 250.000 TL, İş bankası ile yapılacak anında havalelerde üst limit 200.000 TL’dir.)Banka veya kredi kartı ile ödemeGarantipay ile ödemeÇoklu kredi kartı ile ödeme (En fazla iki kart kullanılabilir.)

• Taksit seçenekleri aşağıdaki gibi sunulacaktır:

Garanti Bankası kullanıcılarına maksimum vade farksız 9 taksit (7+2) imkânı sunulmaktadır.

Yapı Kredi Bankası kullanıcılarına vade farksız maksimum 9 taksit imkânı sunulmaktadır.

QNB Finansbank, HSBC, Halkbank, Ziraat Bankası kullanıcılarına maksimum vade farksız 3 (üç) taksit imkânı sunulacak olup, 4(dört) ve üzeri taksitlerde (Maksimum 9 taksit olabilir) vade farkı yansıtılmaktadır.

İş Bankası ve Akbank kullanıcılarına maksimum vade farksız 6 taksit imkânı sunulacak olup, 7 ve üzeri taksitlerde (Maksimum 9 taksit olabilir) vade farkı yansıtılmaktadır.

*Detaylı bilgiye ürün altında yer alan “Taksit Seçenekleri “bölümünden ulaşabilirsiniz.

• Ürünün satışının tamamlanmasının ardından 25 Kasım tarihinde Bursa ilinde, SATICI (İNALLAR OTOMOTİV SAN VE TİC A.Ş) tarafından belirlenen teslimat noktalarında ürün teslimi gerçekleştirilecektir.

• Hepsiburada ürünün satıcısı olmayıp ALICI ve SATICI’nın bir araya gelmesini sağlayan platform sağlayıcı konumundadır.

• Hepsiburada, ALICI ve SATICI arasında gerçekleşecek satış vaadi ve/veya satışa ilişkin görüşmelerin ve işlemlerin tarafı olmayıp Hepsiburada’nın bu işlemlerin gerçekleştirilmesine ve/veya ürüne ilişkin herhangi bir taahhüdü ve sorumluluğu da bulunmamaktadır.

• Satış işlemlerinin tamamlanması için ilgili mevzuatlar gereğince gerekli tüm bilgi ve belgelerin temini ALICI’nın sorumluluğundadır.

• Garanti süresi, malın tüketiciye teslim tarihinde başlar ve 2 yıl veya 60.000 km (hangisi önce dolarsa)’dır.

7 Kasım 2020 saat 21:00'da satışa sunulacak indirimli KIA modellerini kaçırma! Yeni model KIA marka araçları indirimli fiyata satın almak için buraya tıklayın.