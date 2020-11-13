Hepimizi Tanır İstanbul Şarkı Sözleri
ŞARKI SÖZLERİ
Kim tanık,kim zanlı,kim mağdur
Önemli mi kim suçlu,kim masum?
Hepimizi tanıyor İstanbul,hepimize kanar İstanbul
Kim tanık,kim zanlı,kim mağdur
Önemli mi kim suçlu kim masum?
Hepimizi tanıyor İstanbul,hepimize kanar İstanbul
Yalnızlık yakışıyor yanıma,
Gece karışıyor kanıma,
Kendimle bir sorunum var mı diye sormak için niye geciktiğim onca anı var,
Müziğin sesi yarıda,eşlik ediyor gitarıma
Açılır bir anda bir tanıdık düşünce
Başımın ağrısı yanında yok olur
Kalan ses,açılır parantez,
Yaralı bileklerden akan cümleler nefes
Yaz be kader test,
Kuru tütün ve neşter
Titreyen ellerin çakmağı zor ateşler,
Kapanır parantez,duyulur kalan ses
Çok sürmez bu rüyadan bir kabusa geçmen
Ne fark eder,sustuğunda sesler
Kurtulur ruhum bu karanlık kor ateşten
Ama yok,
Bu gece gibi soğuk,hiçbir anlamı yok,
Herkesin işi yalandan hatır sormak
Kimse kötü gününde gelip yanında olmaz
Ooo,
Bu gece gibi soğuk,hiç anlamı yok
Herkesin işi yalandan hatır sormak
Yalanlar üstüne kuruluymuş yakın olmak
Kim tanık,kim zanlı,kim mağdur
Önemli mi kim suçlu kim masum?
Hepimizi tanıyor İstanbul,hepimize kanar İstanbul
Kim tanık,kim zanlı,kim mağdur,
Önemli mi kim suçlu kim masum?
Hepimizi tanıyor İstanbul,hepimize kanar İstanbul
Kim tanık,kim zanlı,kim mağdur
Önemli mi kim suçlu kim masum?
Hepimizi tanıyor İstanbul,hepimize kanar İstanbul
Kim tanık,kim zanlı,kim mağdur
Önemli mi kim suçlu kim masum
Hepimizi tanıyor İstanbul,hepimize kanar İstanbul
Provided to YouTube by Netd Müzik Video Dijital Platform A.Ş. Hepimizi Tanır İstanbul · Berfin Mis, Enfo · Berfin Mis · Enfo · Muhammet Sarıoğlu · Muhammet Sarıoğlu · Muhammet Sarıoğlu Hepimizi Tanır İstanbul ℗ ETL Records Released on: 2020-11-12 Auto-generated by YouTube.