Hepimizi Tanır İstanbul Şarkı Sözleri

ŞARKI SÖZLERİ

Kim tanık,kim zanlı,kim mağdur

Önemli mi kim suçlu,kim masum?

Hepimizi tanıyor İstanbul,hepimize kanar İstanbul

Kim tanık,kim zanlı,kim mağdur

Önemli mi kim suçlu kim masum?

Hepimizi tanıyor İstanbul,hepimize kanar İstanbul

Yalnızlık yakışıyor yanıma,

Gece karışıyor kanıma,

Kendimle bir sorunum var mı diye sormak için niye geciktiğim onca anı var,

Müziğin sesi yarıda,eşlik ediyor gitarıma

Açılır bir anda bir tanıdık düşünce

Başımın ağrısı yanında yok olur

Kalan ses,açılır parantez,

Yaralı bileklerden akan cümleler nefes

Yaz be kader test,

Kuru tütün ve neşter

Titreyen ellerin çakmağı zor ateşler,

Kapanır parantez,duyulur kalan ses

Çok sürmez bu rüyadan bir kabusa geçmen

Ne fark eder,sustuğunda sesler

Kurtulur ruhum bu karanlık kor ateşten

Ama yok,

Bu gece gibi soğuk,hiçbir anlamı yok,

Herkesin işi yalandan hatır sormak

Kimse kötü gününde gelip yanında olmaz

Ooo,

Bu gece gibi soğuk,hiç anlamı yok

Herkesin işi yalandan hatır sormak

Yalanlar üstüne kuruluymuş yakın olmak

Kim tanık,kim zanlı,kim mağdur

Önemli mi kim suçlu kim masum?

Hepimizi tanıyor İstanbul,hepimize kanar İstanbul

Kim tanık,kim zanlı,kim mağdur,

Önemli mi kim suçlu kim masum?

Hepimizi tanıyor İstanbul,hepimize kanar İstanbul

Kim tanık,kim zanlı,kim mağdur

Önemli mi kim suçlu kim masum?

Hepimizi tanıyor İstanbul,hepimize kanar İstanbul

Kim tanık,kim zanlı,kim mağdur

Önemli mi kim suçlu kim masum

Hepimizi tanıyor İstanbul,hepimize kanar İstanbul

Provided to YouTube by Netd Müzik Video Dijital Platform A.Ş. Hepimizi Tanır İstanbul · Berfin Mis, Enfo · Berfin Mis · Enfo · Muhammet Sarıoğlu · Muhammet Sarıoğlu · Muhammet Sarıoğlu Hepimizi Tanır İstanbul ℗ ETL Records Released on: 2020-11-12 Auto-generated by YouTube.