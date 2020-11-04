Hekimoğlu 24. bölüm tekrarı HD Tek Parça full İzle - 3 Kasım Son Bölüm

Emre’nin yapmış olduğu bir hata ortalığı kasıp kavurur.

Hekimoğlu’nun gizlice raporlarını okuması Selin’i küplere bindirir. Bir daha Hekimoğlu’nun yüzünü bile görmek istemeyecektir. İkili uzun süre iletişimlerini keserler. Ancak gelen sürpriz bir haber zorunlu olarak onları tekrar karşı karşıya getirecektir.

Hekimoğlu’nu şaşırtan karar ne? Hekimoğlu yeni bölümüyle Salı 20.00'de Kanal D'de!...

Diğer yandan Emre’nin yapmış olduğu bir hata ortalığı kasıp kavurur. Emre gibi birinin nasıl böyle bir şey yaptığına kimse anlam veremez. Hakkında açılan disiplin soruşturmasına rağmen Emre sessizliğini korumaya devam edecektir. Sonunda kuruldan öyle bir karar çıkar ki Hekimoğlu da dahil olmak üzere herkesi şaşkına çevirir.

Hekimoğlu ile Selin’in arasında neler olacak? Emre’nin sakladığı şey nedir? Disiplin kurulundan ne karar çıkacak? Hekimoğlu yeni bölümüyle Salı 20:00’de Kanal D’de!...

Geçen Bölüm Özeti

Hekimoğlu hukuki nedenlerle Selin’in evine gider. Evde davetsiz bir misafir olduğunu öğrenen Hekimoğlu, kendi yöntemleriyle duruma müdahale etmeye karar verir. Bu yöntemler, tekrar tekrar Selin’in evine gitmesini gerektirirken ikili arasında yakınlaşma da kaçınılmaz olur. Hekimoğlu 24. Bölüm Fragmanı Yayınladı mı? Hekimoğlu 23. Son Bölüm HD Tek Parça İzle

Diğer yandan, genç bir adam Hekimoğlu’nun evinin önünde nöbet tutmaktadır. Kimsenin hastalığına doğru teşhisi koyamadığını iddia eder. Hekimoğlu’nu doktoru olması için ikna etmeye çalışır. Hekimoğlu ayaküstü ihtimalleri sıralayıp başından savacakken öyle bir şey yaşanır ki genç adam Hekimoğlu’nun başına bela olur. Dahası bu bela Zeynep’e de sıçrayacak ve hayatının dönüm noktalarından birine sebep olacaktır.

Hekimoğlu ile Selin’in arasında neler yaşanacak? Hekimoğlu başına bela olan hastayı kurtaracak mı? Zeynep’i nasıl bir dönüm noktası bekliyor? Hekimoğlu’na bu hafta Gün Koper konuk oluyor...Dizinin bu bölümüne Gün Koper konuk oyuncu olarak katılıyor. Koper dizide genç bir fotoğrafçı olan İlker Beyan karakterine hayat verecek. Hekimoğlu yeni bölümleri ile her Salı akşamı Kanal D’de...

Geçen Bölüm Özeti

Hekimoğlu 20 Ekim Salı yayınlanan son bölümde Hekimoğlu ve Selin arasındaki sonu gelmeyen çekişmelerin dozu giderek yükselir. Öyle ki Hekimoğlu İpek’ten Selin’i kovmasını isteyecek kadar ileri gider. İpek onun bu talebini ciddiye almasa da Hekimoğlu boş durmayacaktır. Selin’in özel hayatına dair bilgi edinmek için yapmadığını bırakmaz. Bu sürece Selin’in kocası Metin de dahil olunca işler iyice kızışır.

Diğer yandan dünyaca ünlü bir bisikletçi yarış esnasında fenalaşarak hastaneye getirilir. Doping aldığını inkar etmeyen sporcu giderek kötüleşince Hekimoğlu onu bu hale düşüren asıl sebebin peşine düşer. Bu arada doping konusunun basına sızması, an meselesidir. Bütün dünyada tanınan sporcu, kariyerini kötü bir sonla noktalamanın eşiğine gelir.

Hekimoğlu ile Selin’in arasında neler olacak? Hekimoğlu Selin’in özel hayatına dair bilgi edinebilecek mi? Hekimoğlu vakayı çözüp, sporcuyu kurtarabilecek mi?