Hekimoğlu 24. Bölüm Fragmanı Yayınladı mı? Hekimoğlu 23. Son Bölüm HD Tek Parça İzle

Diğer yandan, genç bir adam Hekimoğlu’nun evinin önünde nöbet tutmaktadır. Kimsenin hastalığına doğru teşhisi koyamadığını iddia eder. Hekimoğlu’nu doktoru olması için ikna etmeye çalışır. Hekimoğlu ayaküstü ihtimalleri sıralayıp başından savacakken öyle bir şey yaşanır ki genç adam Hekimoğlu’nun başına bela olur. Dahası bu bela Zeynep’e de sıçrayacak ve hayatının dönüm noktalarından birine sebep olacaktır.

Hekimoğlu ile Selin’in arasında neler yaşanacak? Hekimoğlu başına bela olan hastayı kurtaracak mı? Zeynep’i nasıl bir dönüm noktası bekliyor? Hekimoğlu’na bu hafta Gün Koper konuk oluyor...Dizinin bu bölümüne Gün Koper konuk oyuncu olarak katılıyor. Koper dizide genç bir fotoğrafçı olan İlker Beyan karakterine hayat verecek. Hekimoğlu yeni bölümleri ile her Salı akşamı Kanal D’de...

Hekimoğlu 24. Bölüm Fragmanı Yayınlandığında burada olacak. Takipte Kalınız?

Geçen Bölüm Özeti

Hekimoğlu 20 Ekim Salı yayınlanan son bölümde Hekimoğlu ve Selin arasındaki sonu gelmeyen çekişmelerin dozu giderek yükselir. Öyle ki Hekimoğlu İpek’ten Selin’i kovmasını isteyecek kadar ileri gider. İpek onun bu talebini ciddiye almasa da Hekimoğlu boş durmayacaktır. Selin’in özel hayatına dair bilgi edinmek için yapmadığını bırakmaz. Bu sürece Selin’in kocası Metin de dahil olunca işler iyice kızışır.

Diğer yandan dünyaca ünlü bir bisikletçi yarış esnasında fenalaşarak hastaneye getirilir. Doping aldığını inkar etmeyen sporcu giderek kötüleşince Hekimoğlu onu bu hale düşüren asıl sebebin peşine düşer. Bu arada doping konusunun basına sızması, an meselesidir. Bütün dünyada tanınan sporcu, kariyerini kötü bir sonla noktalamanın eşiğine gelir.

Hekimoğlu ile Selin’in arasında neler olacak? Hekimoğlu Selin’in özel hayatına dair bilgi edinebilecek mi? Hekimoğlu vakayı çözüp, sporcuyu kurtarabilecek mi?

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