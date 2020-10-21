Hekimoğlu 22. Bölüm HD Tek Parça İzle - Son Bölüm
Hekimoğlu saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? KANAL D yayın akışına göre Hekimoğlu'nun başlama saati 20.00 gözüküyor.
Hekimoğlu saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? KANAL D yayın akışına göre Hekimoğlu'nun başlama saati 20.00 gözüküyor. İlk bir saat önceki bölümünün gösterildiği dizinin yeni bölümü saat 21.00 itibari ile başlayıp, 23:50- 00:05 arasında bitiyor.
Hekimoğlu'nun 22. Bölümünde neler olacak?
Hekimoğlu ve Selin arasındaki sonu gelmeyen çekişmelerin dozu giderek yükselir. Öyle ki Hekimoğlu İpek’ten, Selin’i kovmasını isteyecek kadar ileri gider. İpek onun bu talebini ciddiye almasa da Hekimoğlu boş durmayacaktır. Selin’in özel hayatına dair bilgi edinmek için yapmadığını bırakmaz. Bu sürece Selin’in kocası Metin de dahil olunca işler iyice kızışır.
Hekimoğlu ile Selin’in arasında neler olacak? Hekimoğlu Selin’in özel hayatına dair bilgi edinebilecek mi? Hekimoğlu vakayı çözüp, sporcuyu kurtarabilecek mi?
Hekimoğlu yeni bölümüyle Salı 20:00’de Kanal D’de...