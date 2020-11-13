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Halit Bilgiç - Özledim Seni Şarkı Sözleri

Gündem 13.11.2020, 16:17
Halit Bilgiç - Özledim Seni Şarkı Sözleri
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EY SEVDAMIN GÜZEL BELASI

KAÇ ZAMANDIR GÖRMEDİM SENİ

EY CANIMIN DİĞER YARISI

NE OLUR ÇIK GEL ÖZLEDİM SENİ

SAÇLARIMLA OYNAYIŞINI

UZUN UZUN SARILIŞINI

SEVİYORUM DEYİŞİNİ

BİLSEN NASIL ÖZLEDİM SENİ

EY GÖNLÜMÜN GÜZEL ÖYKÜSÜ

BİLSEN NASIL ÖZLEDİM SENİ

YÜREĞİMİN SEVDA TÜRKÜSÜ

NE OLUR ÇIK GEL ÖZLEDİM SENİ

ŞİİR

Dilim damağım ne kadar kurursa kurusun

Öpüşlere aşk oldun diye,

Damla damla baldıran zehrini batırıp suyu,

Parmak uçlarımla dudaklarıma sürdüm,

Şehir'lerin titrek lambalarını söndürdüm bu gece

Sana kavuşma tarihim

Tenime batan toplu iğne acıları

Mecbur kaldığın yolculukların

Zamana gömdüğüm kanadı kırık kuşlar gibiyim şimdi

İpini boynuma geçirdiğim

Karanlıklara koşan sonsuzluğumsun yani

Ben beni öldürmeden,yokluğunda öldüm....

Söz&Müzik : Halit Bilgiç

Aranjör : Hasancan Şimşek

Stüdyo : Stüdyo Can ( İzmir )

Video : https://www.instagram.com/firatproduc...

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