Halit Bilgiç - Özledim Seni Şarkı Sözleri
EY SEVDAMIN GÜZEL BELASI
KAÇ ZAMANDIR GÖRMEDİM SENİ
EY CANIMIN DİĞER YARISI
NE OLUR ÇIK GEL ÖZLEDİM SENİ
SAÇLARIMLA OYNAYIŞINI
UZUN UZUN SARILIŞINI
SEVİYORUM DEYİŞİNİ
BİLSEN NASIL ÖZLEDİM SENİ
EY GÖNLÜMÜN GÜZEL ÖYKÜSÜ
BİLSEN NASIL ÖZLEDİM SENİ
YÜREĞİMİN SEVDA TÜRKÜSÜ
NE OLUR ÇIK GEL ÖZLEDİM SENİ
ŞİİR
Dilim damağım ne kadar kurursa kurusun
Öpüşlere aşk oldun diye,
Parmak uçlarımla dudaklarıma sürdüm,
Şehir'lerin titrek lambalarını söndürdüm bu gece
Sana kavuşma tarihim
Tenime batan toplu iğne acıları
Mecbur kaldığın yolculukların
Zamana gömdüğüm kanadı kırık kuşlar gibiyim şimdi
İpini boynuma geçirdiğim
Karanlıklara koşan sonsuzluğumsun yani
Ben beni öldürmeden,yokluğunda öldüm....
Söz&Müzik : Halit Bilgiç
Aranjör : Hasancan Şimşek
Stüdyo : Stüdyo Can ( İzmir )
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