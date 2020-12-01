Güldür Güldür Show - 245.Bölümü (1 Aralık Salı) Canlı İzle

60’ların favori televizyon programı Gelecekten Günümüzde zaman makinası kullanılıyor. Konuklar işçi İsmail, ses sanatçısı Mehtap ,Hırsız Feridun ve kasap Cemil gelecekten gelen torunları Fikri, Yeter, İbrahim ve Bahadırla buluştuklarında neler yaşanacak ? Uçurumdan aşağı yuvarlanmak üzere olan yolcu otobüsünün imdadına yetişen süper kahraman Fantastik Kadın Çiçek otobüsü kurtarabilecek mi ? Fantastik kadın Çiçek ile yolcular arasında ne yaşanacak ? Kendine has psikoloğumuz Naime , en yakın arkadaşının evliliğinden sonra bunalıma giren Çiçek’in derdine derman olabilecek mi? Aralarındaki heyecanı kaybeden karı-kocamız Leman ve Kudret’in ilişkilerini düzeltebilecek mi?Çiçek’i kimselere vermek istemeyen babası İbrahim , görücülerin geleceğini öğrendiğinde nasıl tepki verecek? Damat adayı Tayfur ve Babası İsmail’i zorlu bir sınav bekliyorKocasının davranışlarından şüphelenen Burcu ve babası Bilal ne keşfedecek? Mesut’un gizemli davranışlarının sebebi ne olabilir? Yıllar sonra mahalleden çocukluk arkadaşı ve zengin iş adamı Kudret’le buluşacak olan Mesut ne istiyor olabilir?

Güldür Güldür Show yeni bölümüyle Salı akşamı 20.00'de Show TV'de!

CANLI İZLE

TEKRARINI İZLE

Yapımcılığını BKM’in üstlendiği, eğlencenin vazgeçilmez adresi Güldür Güldür Show kahkaha dolu skeçleri ve sevilen kadrosuyla yeni sezona bomba gibi geliyor. Yayınlanan eğlenceli tanıtım bu sezonda da kahkaha tufanının hız kesmeden devam edeceğini gösteriyor.

Kadroya yeni katılan Murat Akkoyunlu ve Dağhan Külegeç’in de bulunduğu Güldür Güldür ekibinin eğlenceli halleri ve şahane enerjileri şimdiden seyircilerin yüzünü güldürüyor.

7'den 70'e herkesin severek izlediği, ekranların komedi klasiği Güldür Güldür Show bu sezon da eğlenceye hız kesmeden devam edecek! Güldür Güldür Show'un yeni sezonu çok yakında Show TV'de!