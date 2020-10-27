Güldür Güldür Show - 241.Bölümü (Yeni Sezon) Canlı İzle

Yapımcılığını BKM’in üstlendiği, eğlencenin vazgeçilmez adresi Güldür Güldür Show, 27 Ekim Salı akşamı yeni sezonuyla Show TV'de izleyiciyle buluşuyor. 7’den 70’e herkesin severek izlediği Güldür Güldür Show’da bu sezon da kahkaha tufanı var!

Yayınlanan tanıtım, birbirinden renkli ve eğlenceli skeçlerle Güldür Güldür ekibinin yeni sezona bomba gibi başlayacağını gösteriyor.

Yapımcılığını BKM’in üstlendiği, eğlencenin vazgeçilmez adresi Güldür Güldür Show kahkaha dolu skeçleri ve sevilen kadrosuyla yeni sezona bomba gibi geliyor. Yayınlanan eğlenceli tanıtım bu sezonda da kahkaha tufanının hız kesmeden devam edeceğini gösteriyor.

Kadroya yeni katılan Murat Akkoyunlu ve Dağhan Külegeç’in de bulunduğu Güldür Güldür ekibinin eğlenceli halleri ve şahane enerjileri şimdiden seyircilerin yüzünü güldürüyor.

7'den 70'e herkesin severek izlediği, ekranların komedi klasiği Güldür Güldür Show bu sezon da eğlenceye hız kesmeden devam edecek! Güldür Güldür Show'un yeni sezonu çok yakında Show TV'de!

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