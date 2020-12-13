Gönül Dağı 8. son bölüm tek parça full İzle

Gönül Dağı 8.Bölüm

Uçağın çalınması sadece Taner ve amcaoğullarını değil, tüm kasabayı derinden üzmüştür. Tüm kasabalı elbirliğiyle uçağı aramaya koyulurken herkesin aklında tek bir soru vardır: Uçağı kim çaldı?Dilek’e henüz duygularını açamayan Taner, bu sefer kararlı bir şekilde aşkını ilan etmeye karar verir. Dilek’in buna cevabı ne olacaktır?Veysel ile Cemile’nin evliliklerinde aldığı karar nedir? Asuman’ın Ramazan’a kendini affettirebilmek için yapacağı büyük sürpriz ne olacaktır? Ortadan kaybolan Sefer’in büyük sırrına şahit olan Zahide ne yapacaktır?

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