Gönül Dağı 48. Bölüm (son bölüm) tek parça izle: Gönül Dağı full izle youtube

TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı, her hafta yeni bölümü ile heyecanla bekleniyor. Bu hafta da Gönül Dağı yeni bölümü TRT 1 ekranlarında izleyici ile buluştu! Gönül Dağı canlı izle! 22 Ocak Cumartesi Gönü Dağı yeni bölüm TRT 1 canlı izleme linki!

Gönül Dağı 48.Bölüm Özet

Münir’in felç kalmasıyla perişan olan Asuman ve Ramazan bu zorlu süreci aşabilecek mi? İcatların parasını toplayamayan amcaoğulları maddi sıkıntılar yaşarlar. Acilen yeni bir iş yapıp para kazanmaları gerekmektedir. Bu sıkıntılı dönemlerinde yaşadıkları bir tesadüf, amcaoğullarının yeni bir iş fikri bulmalarına neden olur. Yeni işleri amcaoğullarını nasıl maceralara sürükleyecektir?

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GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ramazan'ın tiyatro sahnesinde söylediklerinden etkilenen Asuman, radikal bir kararla onu kaçırmaya karar verir. Bu defa rollerin değişmiş olmasıyla Asuman ve Ramazan'ı nasıl bir yolculuk beklemektedir?

Öte yandan Sefer, Zahide ve Dişçi Musa, bir doktorla görüşmeye giderken Kenan ile Veysel de Kenan'ı büyüten annesinin cenazesine katılmak için yola çıkar. Hepsini, sırtlandıkları dertlerle çıktıkları bu yolculuklarda, nasıl gelişmeler ve sürprizler beklemektedir?

Ramazan ve Asuman'ın barıştığını geç de olsa öğrenen amcaoğulları bunu onlardan saklayan Ramazan'la yüzleşme yaşarlar. Bu yüzleşme sonucunda bu zamana kadar kaçırdıkları bir gerçeğin farkına varan Taner ve Veysel, bu durumu düzeltmek için kolları sıvar. Bu yüzleşme amcaoğullarını nasıl bir maceraya sürükleyecektir?

Öte yandan Rıfat ve Meryem görüşmeye devam ederken bu durum Hacer'i iyice rahatsız etmeye başlamıştır. Gün geçtikçe daha çok sinirlenen Hacer, Meryem'i kırar. Diğer yanda artık Sütçü Çaplin de görüşmelerine sıcak bakmamaktadır. Rıfat ve Meryem bu engelleri aşmayı başarabilecekler midir?

Gedelli'de tiyatro var! Günşıl'ın yoğun emeğiyle hazırladığı tiyatro oyununun günü yaklaştıkça heyecan da artmaktadır. Herkesin bir yerinden dahil olduğu bu oyun sahnelenirken neleri beraberinde getirecektir?

Gönül Dağı

Bozkırda bir Anadolu masalı... Sapsarı toprakların, yıllarca dile gelen efsanelerin, unutulmaz aşkların hikayesidir Gönül Dağı...

Küçük dünyalarında büyük hayaller yeşerten Anadolu çocuklarının hikayesidir Gönül Dağı…

Bozkırda hayallerinin peşinden koşan ve tüm engellere rağmen imkansızı başarmaya çalışan 3 kuzenin hikayesidir Gönül Dağı…

Yazdığı tüm hikayelerde bozkırı ve bu coğrafyada yaşayan insanları samimi bir dille eserlerine yansıtan “Bozkırın kalemi” Mustafa Çiftçi’nin gün yüzüne çıkmamış öykülerinden esinlenilerek senaryolaştırılan Gönül Dağı, ilk bölümde izleyicilerin beğenisini kazanacak ekranlara kilitleyecek bir dizi...

İzleyenlerin memleket özlemini giderecek görsel bir şölen...

Berk Atan ve Gülsüm Ali İlhan’ın başrollerini üstlendiği dizi, bozkırın ortasında yer alan şirin bir kasabada yaşayan sıcakkanlı, sevecen Anadolu insanının öyküsünü anlatıyor. Efsaneleri, gelenekleri, şehirlerde unutulmaya yüz tutmuş değerleri gönülden yaşayan, alın teriyle kazanırken sevdasını yüreğiyle hisseden, umutları ve hayalleri uğruna yaşam mücadelesi veren insanların hikayesi...

Çocukluk aşkı Dilek’le bir gün buluşma hayali kuran Taner’in kuzenleriyle yaptığı müthiş icat… Düğüncüleri, ağıtçıları, gelenekleri, tüm samimiyetiyle Anadolu insanı... Bozkır topraklarının süsü özgürlük timsali Yılki Atları...

Nerde bir aşığın, bir yetimin kalbi kırılsa Gönül Dağından bir parça taş kopar derler ama büyük ama küçük...

Sevdiklerine kavuşamayan aşıklara, savurduğu taşlarla kol kanat geren Gönül Dağı..

İzlerken yaşayacak, hissedecek, duygulanacak ve gönülden bağlanacaksınız...

Yayin Tarihi: Her Cumartesi - 20.00