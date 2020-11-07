Gönül Dağı 3. Yeni bölüm bugün var mı? TRT1 7 Kasım 2020 Yayın Akışı

Gönül Dağı 3.Bölümde Neler Olacak?

Dilek’in nişanlı olduğunu öğrenen Taner, artık masalın bittiğini düşünmektedir. Kendisini tamamen uçağa vermiştir. Ondaki bu keyifsizliği gören Muammer, Taner’i evlendirmeye karar verir. Bunu duyan Hüseyin de amcalık vazifesini yerine getirip Taner’i evlendirmek için harekete geçer. İki kardeş her konuda olduğu gibi bu konuda da karşı karşıya gelmiştir. Üstelik her ikisi de gözüne Dilek’i kestirmiştir…



Dilek ise kasabaya ansızın çıkıp gelen Serdar’la yüzleşir. Dilek nişan yüzüğünü atmıştır ve bu ilişki çoktan bitmiştir. Serdar’ın derhal İstanbul’a geri dönmesini söyler. Ancak Serdar pes etmeye pek niyetli değildir. Dilek’in Taner’le mağarada mahsur kalmasını içine sindirememiş ve Taner’i araştırmaya başlamıştır.



Tüm bunlardan habersiz olan Taner ise Dilek’in nişanlı olduğunu düşünüp kendisini işine vermiştir. Öte yandan başındaki dertlerle de uğraşmaktadır. Selami, yüklü miktarda tazminat davası açmıştır. Taner ve amcaoğulları tazminattan kurtulabilmeleri için Selami ile Keriman’ın arasını düzeltmek zorundadır. Ancak Keriman’ın tek bir şartı vardır…

TRT1 7 Kasım 2020 Yayın Akışı

09:25 Nostalji Kuşağı "Uğurlugiller"

10:10 Nostalji Kuşağı "Perihan Abla"

11:15 Yedi Numara

12:15 Tövbeler Olsun

15:35 Benim Adım Melek

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı

02:10 Yabancı Sinema "Yerçekimi"

03:30 Fazlası Zarar

Birbirinden iddialı yapımlarla yeni yayın dönemine hızlı bir giriş yapan TRT 1’in merakla beklenen yeni dizisi “Gönül Dağı” yayın hayatına izleyicilerden tam not alarak başladı… “Gönül Dağı” yayınlandığı ilk bölümüyle bir çok diziyi geride bırakarak, AB ve ABC 1 de sezona çok iyi bir başlangıç yaptı ve gecenin en çok izlenilen dizisi oldu…

İzleyicileri Ekran Başına Kilitledi

Bozkırda bir Anadolu masalı, küçük dünyalarında büyük hayaller yeşerten, tüm engellere rağmen imkansızı başarmaya çalışan 3 gencin yaşamından kesitleri anlatan Gönül Dağı, memleket hasreti çeken izleyicileri ekran başına kilitledi.

Sosyal Medya’da Birinci sıradaki Gündem

İzleyicilerin büyük beğenisini kazanan “Gönül Dağı”, dün akşam yayına girmesiyle birlikte, sosyal medya paylaşımlarının başlıca konusu haline geldi ve uzun süre hakkında en çok “atıf ve yorum yapılan” televizyon dizisi olarak TT (Trend Topic) zirvesine oturdu.

Etkili Senaryo, Çarpıcı Öykü

Gönül Dağı, etkili senaryosu ve çarpıcı öyküsüyle aslında tüm Anadolu’nun da bir masalı olan efsaneleri, unutulmaya yüz tutmuş gelenek ve göreneklerini hatırlatıyor. “Gönül Dağı” “Bozkırın kalemi” olarak da bilinen Mustafa Çiftçi’nin “gün yüzüne çıkmamış” öykülerinden esinlenilerek hazırlanıyor. Dizisinin yapımcılığını Ferhat Eşsiz, yönetmenliğini ise Yahya Samancı üstleniyor.

Berk Atan ve Gülsim Ali İlhan’ın başrollerini paylaştığı dizide, sanat dünyasının usta isimleri de rol alıyor: Ecem Özkaya, Ferdi Sancar, Ali Düşenkalkar, Erdal Cindoruk, Gülhan Tekin, Feyza Işık, Ege Aydan, Eser Eyüboğlu, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk, Nazlı Pınar Kaya, Şebnem Dilligil, Yavuz Sepetçi, Nuri Gökaşan, Hüseyin Sevimli ve Çiğdem Aygün.

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