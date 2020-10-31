Gönül Dağı 3. Yeni bölüm bugün var mı? TRT1 31Ekim 2020 Yayın Akışı

Gönül Dağı 3. Yeni bölüm TRT1 Yayın Akışında yer almıyor.

GÖNÜL DAĞI NEDEN YOK?

Bu hafta 3. bölümüyle izleyiciyle buluşacak olan Gönül Dağı için TRT 1'in resmi Twitter hesabından açıklama yapıldı. TRT 1 tarafından yapılan açıklama şöyle:

"BİLGİLENDİRME

İzmir'de meydana gelen depremden dolayı bu akşam yeni bölümümüzle sizlerle olamayacağız. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diliyoruz.

GÖNÜL DAĞI"

05:08 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı

05:10 Nirvana Alevler İçinde (Altyazılı)

07:55 Acemi Anneler

13:00 Benim Adım Melek

19:00 Ana Haber

20:00 Uyanış: Büyük Selçuklu Tekrar

22:30 Yabancı Sinema "Dangal" (Altyazılı)

01:00 Payitaht "Abdülhamid"

03:30 Acemi Anneler

05:00.

Birbirinden iddialı yapımlarla yeni yayın dönemine hızlı bir giriş yapan TRT 1’in merakla beklenen yeni dizisi “Gönül Dağı” yayın hayatına izleyicilerden tam not alarak başladı… “Gönül Dağı” yayınlandığı ilk bölümüyle bir çok diziyi geride bırakarak, AB ve ABC 1 de sezona çok iyi bir başlangıç yaptı ve gecenin en çok izlenilen dizisi oldu…

İzleyicileri Ekran Başına Kilitledi

Bozkırda bir Anadolu masalı, küçük dünyalarında büyük hayaller yeşerten, tüm engellere rağmen imkansızı başarmaya çalışan 3 gencin yaşamından kesitleri anlatan Gönül Dağı, memleket hasreti çeken izleyicileri ekran başına kilitledi.

Sosyal Medya’da Birinci sıradaki Gündem

İzleyicilerin büyük beğenisini kazanan “Gönül Dağı”, dün akşam yayına girmesiyle birlikte, sosyal medya paylaşımlarının başlıca konusu haline geldi ve uzun süre hakkında en çok “atıf ve yorum yapılan” televizyon dizisi olarak TT (Trend Topic) zirvesine oturdu.

Etkili Senaryo, Çarpıcı Öykü

Gönül Dağı, etkili senaryosu ve çarpıcı öyküsüyle aslında tüm Anadolu’nun da bir masalı olan efsaneleri, unutulmaya yüz tutmuş gelenek ve göreneklerini hatırlatıyor. “Gönül Dağı” “Bozkırın kalemi” olarak da bilinen Mustafa Çiftçi’nin “gün yüzüne çıkmamış” öykülerinden esinlenilerek hazırlanıyor. Dizisinin yapımcılığını Ferhat Eşsiz, yönetmenliğini ise Yahya Samancı üstleniyor.

Berk Atan ve Gülsim Ali İlhan’ın başrollerini paylaştığı dizide, sanat dünyasının usta isimleri de rol alıyor: Ecem Özkaya, Ferdi Sancar, Ali Düşenkalkar, Erdal Cindoruk, Gülhan Tekin, Feyza Işık, Ege Aydan, Eser Eyüboğlu, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk, Nazlı Pınar Kaya, Şebnem Dilligil, Yavuz Sepetçi, Nuri Gökaşan, Hüseyin Sevimli ve Çiğdem Aygün.

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