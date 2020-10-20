Gazapizm - Yol Şarkı Sözleri

Bitmek tükenmek bilmeyen uzun bir yol

Çocuk eminim zor

Ama tercihin çok

Vazgeçmek de yol seçmek de bi’ yol

Yol

Muğlak dönemde bir mucize

Sağlam bedende kanser gibi

Alışmak da yol savaşmak da yol

Yol

Kazandık gözüm bak kazandı yaşam

Utanma bugün biz başardık inan

Rehavet de yol kefaret de yol

Yol

Bir sabah aklıma korkular kazındı

Dur dedim gitti yolumuz ayrıldı

Kaybolmak da yol bulunmak da yol

Yol

Yitik bir bilincin en uç noktası

Nefretin üstüme yokuş koşması

Kirlenmek de yol arınmak da yol

Yol

Varoluş peşinde sakatsan da koş

Kaçmıştır uykumuz yataklar da boş

İhanet de yol sadakat de yol

Yol

Tırmanıp ağaçlara bulutları aştık

Kimse konuşmaz artık

Düşlemek de yol reddetmek de yol

Yol

Beni yerle bir eden bu hakikat şimdi

Bekliyor bir yerde vakit az gibi

Merhabayla yol vedalarla yol

Yol

Yollar dar yollar bana

Yollar sana yollar koş

Ama hasret sana hasret bana

Hasret yakar hasret zor

Gözükenlerin ardı

Gözü körlerin ahı

Sövülenlerin zaptı

Dövüşenlerin kanı

Öpüşenlerin şanı ölümsüz

Nice yollara kanrı

Sanma ki sıkıntı memnunuz ha

Zehir katıp da sert sulara

Tüketmek de yol tükenmek de yol

Yol

Kutuplar ya da şu ekvator iklimi

Bir bütün dünya pek de zor değil

Doktrin de yol siktir et de yol

Yol

Kimliğin kayıp ve irkilip kaldın

Bekledin bi’ yerde haritan yanmış

Hislerinle yol histerinle yol

Yol

Gidilir gözüm bak varılır zora

Ümitsiz yaşamak ağır insana

Sirayetle yol kifayetle yol

Yol

Sen önünden doy

Gözün açlığı zor

Hazların da yol vicdanın da yol

Yol

Okyanusta ya da akvaryumda

Etin de acır damarın da

Anlamak da yol ağlamak da yol

Yol

Yollar dar yollar bana

Yollar sana yollar koş

Ama hasret sana hasret bana

Hasret yakar hasret zor

Yönetmen: Cenan Çelik Söz: Gazapizm Müzik: Okan Çam Trompet: Fırat Akcan Perdesiz Gitar: Ateş Berker Öngören Mix: Okan Çam Mastering: Barış Büyük Spotify: https://open.spotify.com/album/730v11... Apple Music: https://music.apple.com/tr/album/hi-z... Fizy: http://listen.fizy.com/album/--/H%C4%... Instagram: https://www.instagram.com/gazapizmani... Twitter: https://twitter.com/gazapizm