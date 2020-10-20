Gazapizm - Yol Şarkı Sözleri
Bitmek tükenmek bilmeyen uzun bir yol
Çocuk eminim zor
Ama tercihin çok
Vazgeçmek de yol seçmek de bi’ yol
Yol
Muğlak dönemde bir mucize
Sağlam bedende kanser gibi
Alışmak da yol savaşmak da yol
Yol
Kazandık gözüm bak kazandı yaşam
Utanma bugün biz başardık inan
Rehavet de yol kefaret de yol
Yol
Bir sabah aklıma korkular kazındı
Dur dedim gitti yolumuz ayrıldı
Kaybolmak da yol bulunmak da yol
Yol
Yitik bir bilincin en uç noktası
Nefretin üstüme yokuş koşması
Kirlenmek de yol arınmak da yol
Yol
Varoluş peşinde sakatsan da koş
Kaçmıştır uykumuz yataklar da boş
İhanet de yol sadakat de yol
Yol
Tırmanıp ağaçlara bulutları aştık
Kimse konuşmaz artık
Düşlemek de yol reddetmek de yol
Yol
Beni yerle bir eden bu hakikat şimdi
Bekliyor bir yerde vakit az gibi
Merhabayla yol vedalarla yol
Yol
Yollar dar yollar bana
Yollar sana yollar koş
Ama hasret sana hasret bana
Gözükenlerin ardı
Gözü körlerin ahı
Sövülenlerin zaptı
Dövüşenlerin kanı
Öpüşenlerin şanı ölümsüz
Nice yollara kanrı
Sanma ki sıkıntı memnunuz ha
Zehir katıp da sert sulara
Tüketmek de yol tükenmek de yol
Yol
Kutuplar ya da şu ekvator iklimi
Bir bütün dünya pek de zor değil
Doktrin de yol siktir et de yol
Yol
Kimliğin kayıp ve irkilip kaldın
Bekledin bi’ yerde haritan yanmış
Hislerinle yol histerinle yol
Yol
Gidilir gözüm bak varılır zora
Ümitsiz yaşamak ağır insana
Sirayetle yol kifayetle yol
Yol
Sen önünden doy
Gözün açlığı zor
Hazların da yol vicdanın da yol
Yol
Okyanusta ya da akvaryumda
Etin de acır damarın da
Anlamak da yol ağlamak da yol
Yol
Yollar dar yollar bana
Yollar sana yollar koş
Ama hasret sana hasret bana
Hasret yakar hasret zor
Yönetmen: Cenan Çelik Söz: Gazapizm Müzik: Okan Çam Trompet: Fırat Akcan Perdesiz Gitar: Ateş Berker Öngören Mix: Okan Çam Mastering: Barış Büyük Spotify: https://open.spotify.com/album/730v11... Apple Music: https://music.apple.com/tr/album/hi-z... Fizy: http://listen.fizy.com/album/--/H%C4%... Instagram: https://www.instagram.com/gazapizmani... Twitter: https://twitter.com/gazapizm