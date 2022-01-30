Fox Tv’de Bu Akşam Hangi Dizi Var? 30 Ocak 2022 Yayın Akışı

30 Ocak 2022 Yayın Akışı

08.30 İLKER KARAGÖZ İLE ÇALAR SAAT HAFTA SONU CANLI

11.15 EKONOMİ ARASI YENİ BÖLÜM

11.20 AŞK MANTIK İNTİKAM

14.00 MERVE YILDIRIM İLE BENDEN SÖYLEMESİ CANLI

15.30 MAHKUM

19.00 GÜLBİN TOSUN İLE FOX ANA HABER HAFTA SONU CANLI

20.00 ELKIZI FİNAL

00.15 YASAK ELMA ALT YAZILI

02.30 KANUNSUZ TOPRAKLAR ALT YAZILI

05.00 KEFARET ALT YAZILI

05.45 KADIN ALT YAZILI

Adım Adım Uydu Alıcısı Ayarlama

1.Adım

Önce menü tuşuna basın. Açılan menüden, uydu alıcısının marka ve modeline göre; "Kanal Arama" - "Manuel Arama" - "Kanal Ekleme" - "El ile Arama" gibi menülerden hangisi belirliyor ise AŞAĞI - YUKARI OK TUŞU ile ona gelin.

2.Adım

Açılan pencerede yine uydu alıcısının marka ve modeline göre: "TP Frekansı" - "Alış Frekansı" - "Frekans" - "Uydu Frekansı" seçeneklerinden biri belirecektir. AŞAĞI - YUKARI OK TUŞU ile o seçeneğin üstüne gelin. Uzaktan kumandanızın rakam tuşlarını kullanarak FOX HD için "12329"u, FOX SD için "12336" yı girin.

3.Adım

Yine aynı pencerede "Sembol Oranı" ya da "Sembol Rate" yazan bir seçenek bulunacaktır. Bu seçeneğin üstüne gelerek, oradaki boş alana kumandanın rakam tuşlarıyla FOX HD için "6666"u, FOX SD için "5520" yı girin.

4.Adım

Yine aynı pencerede bulunan, "POLARİZASYON" ya da "Pol" şeklinde bir yazı göreceksiniz. Bunun üstüne gelerek, SAĞ-SOL OK TUŞLARI ile "Yatay" (Horizantal)'ı seçin.

5.Adım

Yine aynı menü penceresinde bulunan. "FEC Kodu" ayarını yapmak içinde kumandanın SAĞ-SOL OK TUŞLARINI kullanarak FOX HD için "2/3"ü, FOX SD için "3/4"ü seçin. Bazı uydu alıcısı (Receiver) modellerinde. FEC Kodu girmek için herhangi bir alan bulunmaz. Eğer sizin uydu alıcınızda da FEC Kodu girmek için bir seçenek yok ise bu kodu girmenize gerek yok demektir.

6.Adım

Son olarak kumandanızın "OK" tuşuna basın. Böylece uydu alıcınızın FOX'un yayını alabilmesi için gerekli olan bilgileri kaydetmiş oluyorsunuz. Artık yapmanız gereken tek şey FOX'u arattırmak... Bunun için de uydu alıcınızın (Receiver) modeline göre "Aramayı başlat" ya da "TP Tara" tuşlarıyla aramayı başlatabilirsiniz. Arama işlemi bittikten sonra. Uydu alıcısı (Receiver) bulduğu kanalı listenin en sonuna kaydedecektir.

FOX CANLI YAYINI İZLEMEK ÇOK KOLAY

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Çağla Şıkel ve konuklarının günlük hayata ilişkin bilgiler paylaştığı Çağla ile Yeni Bir Gün; Kadir Ezildi’nin yarışmacılarıyla birlikte kir, pas ve her türlü lekeyle başa çıkma mücadelesi verdiği Temizlik Benim İşim; Memet Özer’in birbirinden nefis tarifler hazırladığı Memet Özer ile Mutfakta; İlker Ayrık’ın rekabetin en eğlenceli halini yarışmacılara ve seyirciye yaşattığı Yaparsın Aşkım; Zuhal Topal’ın her gün farklı bir sofraya konuk olduğu Zuhal Topal’la Sofrada; modadan magazine birçok konunun konuşulduğu Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi’yi televizyon yayınıyla aynı anda canlı yayında sitemizden ya da uygulamamız üzerinden yüksek kalitede izleyebilirsiniz.

Eğer favori dizi ya da programınızı canlı olarak izleyemediyseniz üzülmeyin, sitemizden ya da uygulamamız üzerinden kaçırdığınız tüm dizi ve programları kesintisiz ve HD olarak izleyebilirsiniz.

Can Yaman ve Özge Gürel’in yer aldığı Bay Yanlış’ı Cuma akşamları,Enis Arıkan’ın eğlenceli sunumuyla Benimle Söyle’i Cumartesi akşamları,

Hande Erçel ve Kerem Bursin’in yer aldığı Sen Çal Kapımı’yı ise yakında canlı yayında fox.com.tr ve FOX & FOXplay uygulamalarından kesintisiz ve yüksek kalitede izleyebilirsiniz.