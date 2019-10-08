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Fox TV yayın akışı 8 ve 9 Ekim 2019

Fox TV yayın akışı 8-9 Ekim 2019 Pazartesi: Yasak Elma 52. yeni bölüm bugün Fox TV'de

Gündem 08.10.2019, 08:52 08.10.2019, 09:49
Fox TV yayın akışı 8 ve 9 Ekim 2019
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8 EKİM 2019 YAYIN AKIŞI 

07.15 İSMAİL KÜÇÜKKAYA İLE ÇALAR SAAT CANLI

10.00 ÇAĞLA İLE YENİ BİR GÜN CANLI

12.15 KADIN

14.00 TEMİZLİK BENİM İŞİM YENİ BÖLÜM

16.00 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA YENİ BÖLÜM

19.00 FATİH PORTAKAL İLE FOX ANA HABER CANLI

20.00 KADIN YENİ BÖLÜM

00.15 HER YERDE SEN

02.45 TEMİZLİK BENİM İŞİM

04.15 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA

05.45 KADIN

9 EKİM 2019 YAYIN AKIŞI 

07.15 İSMAİL KÜÇÜKKAYA İLE ÇALAR SAAT CANLI

10.00 ÇAĞLA İLE YENİ BİR GÜN CANLI

12.15 KADIN

14.00 TEMİZLİK BENİM İŞİM YENİ ÖLÜM

16.00 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA YENİ BÖLÜM

19.00 FATİH PORTAKAL İLE FOX ANA HABER CANLI

20.00 MUCİZE DOKTOR

22.30 THE TASTE TÜRKİYE YENİ BÖLÜM

01.00 TEMİZLİK BENİM İŞİM

03.00 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA

04.45 İNADINA AŞK

05.45 KADIN

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19°
açık
Namaz Vakti 08 Ekim 2019
İmsak 05:16
Güneş 06:37
Öğle 12:34
İkindi 15:47
Akşam 18:20
Yatsı 19:36

Gelişmelerden Haberdar Olun

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