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Fox TV yayın akışı 8 ve 9 Ekim 2019
Fox TV yayın akışı 8-9 Ekim 2019 Pazartesi: Yasak Elma 52. yeni bölüm bugün Fox TV'de
Gündem 08.10.2019, 08:52 08.10.2019, 09:49
8 EKİM 2019 YAYIN AKIŞI
07.15 İSMAİL KÜÇÜKKAYA İLE ÇALAR SAAT CANLI
10.00 ÇAĞLA İLE YENİ BİR GÜN CANLI
12.15 KADIN
14.00 TEMİZLİK BENİM İŞİM YENİ BÖLÜM
16.00 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA YENİ BÖLÜM
19.00 FATİH PORTAKAL İLE FOX ANA HABER CANLI
20.00 KADIN YENİ BÖLÜM
00.15 HER YERDE SEN
02.45 TEMİZLİK BENİM İŞİM
04.15 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA
05.45 KADIN
07.15 İSMAİL KÜÇÜKKAYA İLE ÇALAR SAAT CANLI
10.00 ÇAĞLA İLE YENİ BİR GÜN CANLI
12.15 KADIN
14.00 TEMİZLİK BENİM İŞİM YENİ ÖLÜM
16.00 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA YENİ BÖLÜM
19.00 FATİH PORTAKAL İLE FOX ANA HABER CANLI
20.00 MUCİZE DOKTOR
22.30 THE TASTE TÜRKİYE YENİ BÖLÜM
01.00 TEMİZLİK BENİM İŞİM
03.00 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA
04.45 İNADINA AŞK
05.45 KADIN
19°
açık
Namaz Vakti 08 Ekim 2019
|İmsak
|05:16
|Güneş
|06:37
|Öğle
|12:34
|İkindi
|15:47
|Akşam
|18:20
|Yatsı
|19:36