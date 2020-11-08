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Fox TV yayın akışı 8 Kasım 2020

Fox TV haftalık yayın akışı 8 Kasım 2020 FOX Yayın Akışı'nı takip et. FOX Ana Haber saat kaçta başlıyor? Öğrenmek için hemen tıkla!

Gündem 08.11.2020, 00:31 08.11.2020, 00:33
Fox TV yayın akışı 8 Kasım 2020
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08.30 İLKER KARAGÖZ İLE ÇALAR SAAT HAFTA SONU CANLI

11.15 ÇOCUKLUK

13.30 MERVE YILDIRIM İLE BENDEN SÖYLEMESİ CANLI

15.30 MUCİZE DOKTOR

19.00 GÜLBİN TOSUN İLE FOX ANA HABER HAFTA SONU CANLI

20.00 ÖĞRETMEN YENİ BÖLÜM

23.15 YASAK ELMA

01.45 BAY YANLIŞ

04.00 KADIN

06.00 ŞEVKAT YERİMDAR

Yorumlar (2)
Mehmet öztürk 4 ay önce
Verdiğiniz haber yalansız tarafsız yetmez mi
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M. Mustafa Çetin 5 saat önce
Yazdığım yazıyı lütfen okuyun. (Adalet, kanun, hukuk kalmadı Silifke'de. Devlet memurları kanuna uymuyor yalan söylüyor. Öğrencilerin geleceği tehlikede. Birçok devlet memuru sayesinde Atatürk'ü unuttuk. Unutturdular bize. İmam hatipte kumar oynanıldı, birçok devlet memuru namazımıza engel oluyor) Neden okumazsınız? Bu yazıyı apaçık okuyun.
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