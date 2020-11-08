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Fox TV yayın akışı 8 Kasım 2020
Fox TV haftalık yayın akışı 8 Kasım 2020 FOX Yayın Akışı'nı takip et. FOX Ana Haber saat kaçta başlıyor? Öğrenmek için hemen tıkla!
Gündem 08.11.2020, 00:31 08.11.2020, 00:33
08.30 İLKER KARAGÖZ İLE ÇALAR SAAT HAFTA SONU CANLI
11.15 ÇOCUKLUK
13.30 MERVE YILDIRIM İLE BENDEN SÖYLEMESİ CANLI
15.30 MUCİZE DOKTOR
19.00 GÜLBİN TOSUN İLE FOX ANA HABER HAFTA SONU CANLI
23.15 YASAK ELMA
01.45 BAY YANLIŞ
04.00 KADIN
06.00 ŞEVKAT YERİMDAR
Mehmet öztürk 4 ay önce
Verdiğiniz haber yalansız tarafsız yetmez mi
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M. Mustafa Çetin 5 saat önce
Yazdığım yazıyı lütfen okuyun. (Adalet, kanun, hukuk kalmadı Silifke'de. Devlet memurları kanuna uymuyor yalan söylüyor. Öğrencilerin geleceği tehlikede. Birçok devlet memuru sayesinde Atatürk'ü unuttuk. Unutturdular bize. İmam hatipte kumar oynanıldı, birçok devlet memuru namazımıza engel oluyor) Neden okumazsınız? Bu yazıyı apaçık okuyun.
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