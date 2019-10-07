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Fox TV yayın akışı 7 Ekim 2019 Pazartesi: Yasak Elma 52. yeni bölüm bugün Fox TV'de

Fox TV yayın akışı 7 Ekim 2019 Pazartesi: Yasak Elma 52. yeni bölüm bugün Fox TV'de

Gündem 07.10.2019, 09:52
Fox TV yayın akışı 7 Ekim 2019 Pazartesi: Yasak Elma 52. yeni bölüm bugün Fox TV'de
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YASAK ELMA 52. BÖLÜM ÖZETİ

Yıldız, bebeğinin Halit'ten olduğunu ispat etmeye çalışırken, Ender kendisine Yıldız’dan bir fayda gelmeyeceğini anlamıştır.

Şahika, Halit’i tamamen avucunun içine almayı başardığını düşünerek, planının geri kalanını uygulamaya koyar.

Halit, Yıldız’ın ona ihanet ettiğini sanarak Yıldız’ı tamamen hayatından çıkarmak için harekete geçer.

Yıldız perişan bir haldeyken yine ona eski düşmanı el uzatacaktır.

7 EKİM 2019 YAYIN AKIŞI 

07.15 İSMAİL KÜÇÜKKAYA İLE ÇALAR SAAT CANLI

10.00 ÇAĞLA İLE YENİ BİR GÜN CANLI

12.15 YASAK ELMA

14.00 TEMİZLİK BENİM İŞİM YENİ BÖLÜM

16.00 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA YENİ BÖLÜM

19.00 FATİH PORTAKAL İLE FOX ANA HABER CANLI

20.00 YASAK ELMA YENİ BÖLÜM

00.15 KADIN

03.00 TEMİZLİK BENİM İŞİM

04.30 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA

06.00 KADIN

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YASAK ELMA 51. BÖLÜM

 Ender, Sabri’nin ihaneti karşısında ne yapacağını şaşırırken, kendini Erim’e aklamaya çalışır.

Ender ve Yıldız, Şahika’nın asıl yüzünü Halit’e göstermek için yeni bir plan yaparlar. Planlarının başarıya ulaştığını düşündükleri sırada Şahika’nın uzun zamandır üstünde çalıştığı öldürücü darbesiyle sarsılırlar.

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