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Fox TV yayın akışı 3 Kasım 2020

Fox TV haftalık yayın akışı 3 Kasım 2020 FOX Yayın Akışı'nı takip et. FOX Ana Haber saat kaçta başlıyor? Öğrenmek için hemen tıkla!

Gündem 03.11.2020, 09:45 03.11.2020, 09:44
Fox TV yayın akışı 3 Kasım 2020
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08.00 ÇALAR SAAT CANLI

10.45 ÇAĞLA İLE YENİ BİR GÜN CANLI

12.45 MEMET ÖZER İLE MUTFAKTA

14.00 TEMİZLİK BENİM İŞİM YENİ BÖLÜM

16.00 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA YENİ BÖLÜM

19.00 SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER CANLI

20.00 BARAJ YENİ BÖLÜM

00.15 SEN ÇAL KAPIMI

03.00 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA

04.30 KADIN

06.00 ŞEVKAT YERİMDAR 

Yorumlar (1)
Mehmet öztürk 3 ay önce
Verdiğiniz haber yalansız tarafsız yetmez mi
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