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Fox TV yayın akışı 20-21 Mart 2020

Fox TV yayın akışı 20 Mart 2020 İSMAİL KÜÇÜKKAYA İLE ÇALAR SAAT CANLI bugün Fox TV'de

Gündem 20.03.2020, 10:20 20.03.2020, 10:24
Fox TV yayın akışı 20-21 Mart 2020
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07:45 İSMAİL KÜÇÜKKAYA İLE ÇALAR SAAT CANLI

10.45 ÇAĞLA İLE YENİ BİR GÜN CANLI

12.45 YASAK ELMA

14.00 TEMİZLİK BENİM İŞİM YENİ BÖLÜM

16.00 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA YENİ BÖLÜM

19.00 FATİH PORTAKAL İLE FOX ANA HABER CANLI

20.00 YAPARSIN AŞKIM YENİ BÖLÜM

00.15 ZÜMRÜDÜANKA

02.45 TEMİZLİK BENİM İŞİM

04.15 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA

06.00 HER YERDE SEN

21 MART 2020 YAYIN AKIŞI

08.30 İLKER KARAGÖZ İLE ÇALAR SAAT HAFTA SONU CANLI

11.15 MEMET ÖZER İLE MUTFAKTA YENİ BÖLÜM

12.15 DOSTUMUN DÜNYASI YENİ BÖLÜM

13.15 BARAJ

15.45 YASAK ELMA

19.00 GÜLBİN TOSUN İLE FOX ANA HABER HAFTA SONU CANLI

20.00 ZÜMRÜDÜANKA YENİ BÖLÜM

00.00 BARAJ

02.30 AŞK YENİDEN

04.15 KADIN

06.00 HER YERDE SEN

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