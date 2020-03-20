Son Dakika
Fox TV yayın akışı 20-21 Mart 2020
Fox TV yayın akışı 20 Mart 2020 İSMAİL KÜÇÜKKAYA İLE ÇALAR SAAT CANLI bugün Fox TV'de
Gündem 20.03.2020, 10:20 20.03.2020, 10:24
07:45 İSMAİL KÜÇÜKKAYA İLE ÇALAR SAAT CANLI
10.45 ÇAĞLA İLE YENİ BİR GÜN CANLI
12.45 YASAK ELMA
14.00 TEMİZLİK BENİM İŞİM YENİ BÖLÜM
16.00 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA YENİ BÖLÜM
19.00 FATİH PORTAKAL İLE FOX ANA HABER CANLI
20.00 YAPARSIN AŞKIM YENİ BÖLÜM
00.15 ZÜMRÜDÜANKA
02.45 TEMİZLİK BENİM İŞİM
04.15 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA
06.00 HER YERDE SEN
08.30 İLKER KARAGÖZ İLE ÇALAR SAAT HAFTA SONU CANLI
11.15 MEMET ÖZER İLE MUTFAKTA YENİ BÖLÜM
12.15 DOSTUMUN DÜNYASI YENİ BÖLÜM
13.15 BARAJ
15.45 YASAK ELMA
19.00 GÜLBİN TOSUN İLE FOX ANA HABER HAFTA SONU CANLI
20.00 ZÜMRÜDÜANKA YENİ BÖLÜM
00.00 BARAJ
02.30 AŞK YENİDEN
04.15 KADIN
06.00 HER YERDE SEN