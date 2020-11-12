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Fox TV yayın akışı 12 Kasım 2020
Fox TV haftalık yayın akışı 12 Kasım 2020 FOX Yayın Akışı'nı takip et. FOX Ana Haber saat kaçta başlıyor? Öğrenmek için hemen tıkla!
Gündem 12.11.2020, 00:56 12.11.2020, 00:56
Fox TV canlı izle! Fox TV yayın akışı - 12 Kasım 2020 Perşembe
08.00 ÇALAR SAAT CANLI
10.45 ÇAĞLA İLE YENİ BİR GÜN CANLI
12.45 DOSTUMUN DÜNYASI
14.00 TEMİZLİK BENİM İŞİM YENİ BÖLÜM
16.00 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA YENİ BÖLÜM
20.00 MUCİZE DOKTOR YENİ BÖLÜM
23.55 HEPSİ BENİM İLK BÖLÜM
01.45 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA
03.30 TEMİZLİK BENİM İŞİM
04.30 KADIN
06.00 ŞEVKAT YERİMDAR
Mehmet öztürk 4 ay önce
Verdiğiniz haber yalansız tarafsız yetmez mi
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M. Mustafa Çetin 4 gün önce
Yazdığım yazıyı lütfen okuyun. (Adalet, kanun, hukuk kalmadı Silifke'de. Devlet memurları kanuna uymuyor yalan söylüyor. Öğrencilerin geleceği tehlikede. Birçok devlet memuru sayesinde Atatürk'ü unuttuk. Unutturdular bize. İmam hatipte kumar oynanıldı, birçok devlet memuru namazımıza engel oluyor) Neden okumazsınız? Bu yazıyı apaçık okuyun.
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Kader 2 gün önce
Açılmıyor
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