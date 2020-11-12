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Fox TV yayın akışı 12 Kasım 2020

Fox TV haftalık yayın akışı 12 Kasım 2020 FOX Yayın Akışı'nı takip et. FOX Ana Haber saat kaçta başlıyor? Öğrenmek için hemen tıkla!

Gündem 12.11.2020, 00:56 12.11.2020, 00:56
Fox TV yayın akışı 12 Kasım 2020
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Fox TV canlı izle! Fox TV yayın akışı - 12 Kasım 2020 Perşembe

08.00 ÇALAR SAAT CANLI

10.45 ÇAĞLA İLE YENİ BİR GÜN CANLI

12.45 DOSTUMUN DÜNYASI

14.00 TEMİZLİK BENİM İŞİM YENİ BÖLÜM

16.00 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA YENİ BÖLÜM

19.00 SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER CANLI

20.00 MUCİZE DOKTOR YENİ BÖLÜM

23.55 HEPSİ BENİM İLK BÖLÜM

01.45 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA

03.30 TEMİZLİK BENİM İŞİM

04.30 KADIN

06.00 ŞEVKAT YERİMDAR

Yorumlar (3)
Mehmet öztürk 4 ay önce
Verdiğiniz haber yalansız tarafsız yetmez mi
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M. Mustafa Çetin 4 gün önce
Yazdığım yazıyı lütfen okuyun. (Adalet, kanun, hukuk kalmadı Silifke'de. Devlet memurları kanuna uymuyor yalan söylüyor. Öğrencilerin geleceği tehlikede. Birçok devlet memuru sayesinde Atatürk'ü unuttuk. Unutturdular bize. İmam hatipte kumar oynanıldı, birçok devlet memuru namazımıza engel oluyor) Neden okumazsınız? Bu yazıyı apaçık okuyun.
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Kader 2 gün önce
Açılmıyor
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