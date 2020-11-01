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Fox TV yayın akışı 1 Kasım 2020

Fox TV haftalık yayın akışı 1 Kasım Ekim 2020 FOX Yayın Akışı'nı takip et. FOX Ana Haber saat kaçta başlıyor? Öğrenmek için hemen tıkla!

Gündem 01.11.2020, 11:17 01.11.2020, 11:22
Fox TV yayın akışı 1 Kasım 2020
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8.30 İLKER KARAGÖZ İLE ÇALAR SAAT HAFTA SONU CANLI

11.15 ÇOCUKLUK

13.30 MERVE YILDIRIM İLE BENDEN SÖYLEMESİ CANLI

15.30 MUCİZE DOKTOR

19.00 GÜLBİN TOSUN İLE FOX ANA HABER HAFTA SONU CANLI

20.00 BİZİM İÇİN ŞAMPİYON FİLM

22.45 ÖĞRETMEN

01.00 BİZİM İÇİN ŞAMPİYON FİLM

03.15 BAY YANLIŞ

05.30 ŞEVKAT YERİMDAR

Yorumlar (1)
Mehmet öztürk 3 ay önce
Verdiğiniz haber yalansız tarafsız yetmez mi
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