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Fox TV yayın akışı 1 Kasım 2020
Fox TV haftalık yayın akışı 1 Kasım Ekim 2020 FOX Yayın Akışı'nı takip et. FOX Ana Haber saat kaçta başlıyor? Öğrenmek için hemen tıkla!
Gündem 01.11.2020, 11:17 01.11.2020, 11:22
8.30 İLKER KARAGÖZ İLE ÇALAR SAAT HAFTA SONU CANLI
11.15 ÇOCUKLUK
13.30 MERVE YILDIRIM İLE BENDEN SÖYLEMESİ CANLI
15.30 MUCİZE DOKTOR
20.00 BİZİM İÇİN ŞAMPİYON FİLM
22.45 ÖĞRETMEN
01.00 BİZİM İÇİN ŞAMPİYON FİLM
03.15 BAY YANLIŞ
05.30 ŞEVKAT YERİMDAR
Mehmet öztürk 3 ay önce
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