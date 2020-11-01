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Fox TV Öğretmen Dizisi yeni bölüm bugün (1 Kasım 2020) var mı?
FOX TV yayın akışında Öğretmen dizisinin bu akşamki yeni bölümü yer almıyor. Yeni bölüm yerine tekrarı saat 22:45'te yayınlanacak.
Gündem 01.11.2020, 20:30
Öğretmen dizisi 8. yeni bölümü 8 Kasım Pazar günü yayınlanacak.
Taner'le yüzleşmesinden sonra Akif, kendine olan güvenini tamamen kaybetmiştir. Artık görev Akif'tedir. Akşam sekize kadar hem kendini hem de öğrencilerini yaptıklarında haklı olduğuna ikna etmelidir.
Fakat kendi hafızasına bile güvenemiyorken bunu nasıl başaracaktır? Sonunda her şeyi hatırlamayı başaran Zeynep ise Akif'e, onu ikna edebilmek için zamanında ulaşabilecek midir?