Fox TV Öğretmen Dizisi 8. Bölüm HD Tek Parça İzle - FOX TV CANLI

8. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Taner’le yüzleşmesinden sonra Akif, kendine olan güvenini tamamen kaybetmiştir. Artık görev Akif’tedir. Akşam sekize kadar hem kendini hem de öğrencilerini yaptıklarında haklı olduğuna ikna etmelidir. Fakat kendi hafızasına bile güvenemiyorken bunu nasıl başaracaktır? Sonunda her şeyi hatırlamayı başaran Zeynep ise Akif’e, onu ikna edebilmek için zamanında ulaşabilecek midir?

GEÇEN BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

“Avcı”nın Taner olduğunun ortaya çıkması sınıfta büyük bir ayrım yaratmış, Taner’den yardım ve iyilik görmüş olan öğrenciler ile Akif’e inanan öğrenciler arasında çatışma başlamıştır. Akif hem ikiye bölünmüş olan sınıfını hem de kamuoyunu gerçeklere ikna edebilmek için Taner’le yüzleşmeye karar verir. Fakat ortaya çıkacak gerçekler Akif’i bile sarsacaktır.

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