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Fox TV Öğretmen Dizisi 8. Bölüm HD Tek Parça İzle - FOX TV CANLI
Gündem 08.11.2020, 20:13
8. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Taner’le yüzleşmesinden sonra Akif, kendine olan güvenini tamamen kaybetmiştir. Artık görev Akif’tedir. Akşam sekize kadar hem kendini hem de öğrencilerini yaptıklarında haklı olduğuna ikna etmelidir. Fakat kendi hafızasına bile güvenemiyorken bunu nasıl başaracaktır? Sonunda her şeyi hatırlamayı başaran Zeynep ise Akif’e, onu ikna edebilmek için zamanında ulaşabilecek midir?
GEÇEN BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?