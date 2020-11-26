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Fox TV canlı izle! Fox TV yayın akışı - 26 Kasım 2020 Perşembe
26 Kasım 2020 Perşembe Fox TV yayın akışı ve detayları haberimizde. Fox TV'de bugün Mucize Doktor Yeni Bölüm ekrana gelecek. Bu dizinin hemen ardından Hepsi Benim Tekrarı yer alacak. İşte merak ettiğiniz 26 Kasım 2020 Perşembe tarihli Fox TV yayın akışı ve detayları.
Gündem 26.11.2020, 11:34
Fox TV yayın akışı - 26 Kasım 2020 Perşembe
08.00 İSMAİL KÜÇÜKKAYA İLE ÇALAR SAAT CANLI
10.45 ÇAĞLA İLE YENİ BİR GÜN CANLI
12.45 AŞK YENİDEN
14.00 TEMİZLİK BENİM İŞİM YENİ BÖLÜM
19.00 SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER CANLI
20.00 MUCİZE DOKTOR YENİ BÖLÜM
00.15 HEPSİ BENİM YENİ BÖLÜM
01.45 KEFARET
04.15 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA
06.00 ŞEVKAT YERİMDAR