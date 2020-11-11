11 Kasım 2020 Çarşamba Fox TV yayın akışı ve detayları haberimizde. Fox TV'de bugün Sen Çal Kapımı Yeni Bölüm ekrana gelecek. Bu dizinin hemen ardından Mucize Doktor Dizisi Tekrarı yer alacak. İşte merak ettiğiniz 11 Kasım 2020 Çarşamba tarihli Fox TV yayın akışı ve detayları.

Fox TV canlı izle! Fox TV yayın akışı - 11 Kasım 2020 Çarşamba

08.00 ÇALAR SAAT CANLI

10.45 ÇAĞLA İLE YENİ BİR GÜN CANLI

12.45 DOSTUMUN DÜNYASI

14.00 TEMİZLİK BENİM İŞİM YENİ BÖLÜM

16.00 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA YENİ BÖLÜM

19.00 SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER CANLI

20.00 SEN ÇAL KAPIMI YENİ BÖLÜM

00.15 MUCİZE DOKTOR

03.00 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA

04.30 KADIN

06.00 ŞEVKAT YERİMDAR



20.00 SEN ÇAL KAPIMI YENİ BÖLÜM

Çatı katındaki çökmenin Serkan’ın hatası olduğu düşünülür. Serkan hayatında ilk kez böylesine zor bir durumda kalır. Herkes hatta kendisi bile çizimde yaptığı bir hata yüzünden bunların yaşandığını düşünürken Serkan’ın asla böyle bir dikkatsizlik yapmayacağına inanan tek bir kişi vardır: elbette Eda!

Serkan, çökmeden kaynaklı zararı gidermeye çalışırken Eda çizimlerdeki hatanın nasıl olduğunu çözmeye kararlıdır.

Serkan’ın yeni bir eve çıkması Aydan’ı çok üzer, Eda’nın Aydan için muhteşem bir planı vardır. Bu sırada Ayfer, çiçekçiye gelen müşterinin aslında Efe’nin referansı ile değil Serkan sayesinde geldiğini öğrenir.

Eda Serkan’ın Selin’e olan davranışlarını yanlış yorumlar. Serkan kendisine uzak davranan Eda’nın peşine takılır ve onu üniversite kütüphanesinde bulur. Araları bozuk olsa bile birbirlerinden uzak kalamamaktadırlar. Gece boyunca birlikte vakit geçirirler.