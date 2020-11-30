Fox TV canlı izle! Fox TV yayın akışı - 1 Aralık 2020 Salı
1 Aralık 2020 Salı Fox TV yayın akışı ve detayları haberimizde. Fox TV'de bugün Baraj Yeni Bölüm ekrana gelecek. Bu dizinin hemen ardından Zümrüdüanka Dizisi Tekrarı yer alacak. İşte merak ettiğiniz 1 Aralık 2020 Salı tarihli Fox TV yayın akışı ve detayları.
Fox TV yayın akışı - 1 Aralık 2020 Salı
08.00 İSMAİL KÜÇÜKKAYA İLE ÇALAR SAAT CANLI
10.45 ÇAĞLA İLE YENİ BİR GÜN CANLI
12.45 AŞK YENİDEN
14.00 TEMİZLİK BENİM İŞİM YENİ BÖLÜM
16.00 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA YENİ BÖLÜM
20.00 BARAJ YENİ BÖLÜM
00.15 ZÜMRÜDÜANKA
03.00 KEFARET
05.00 BABAM SINIFTA KALDI
06.00 ŞEVKAT YERİMDAR
16. BÖLÜM ÖZETİ
Tarık’ın, cinayeti Nazım’ın üzerine yıkma planı yolunda gitse de Halil’i onların öldürdüğünü bilen gizemli kişi peşini bırakmamıştır. Bu gizemli kişi ilk hamlesini yapmıştır; Tarık’ı hiç tahmin etmediği bir şey bekliyordur.
Nehir, başına gelen kötü durumdan kurtulmayı başarsa da, kendini çok kötü hissediyordur. Bu yüzden Nazım, Nermin’in söylediği yalanı öğrenir öğrenmez Nehir’i yanına çağırdığında Nehir bir saniye bile düşünmeden Nazım’ın yanına gider. Ama Tarık’ın planı yüzünden Nazım ve Nehir’in birlikte mutlu olduğu günler ne kadar sürecektir?
Baraj yeni bölümüyle Salı 20.00'de FOX'ta!