Fox TV canlı izle! Fox TV yayın akışı - 1 Aralık 2020 Salı

Fox TV yayın akışı - 1 Aralık 2020 Salı

08.00 İSMAİL KÜÇÜKKAYA İLE ÇALAR SAAT CANLI

10.45 ÇAĞLA İLE YENİ BİR GÜN CANLI

12.45 AŞK YENİDEN

14.00 TEMİZLİK BENİM İŞİM YENİ BÖLÜM

16.00 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA YENİ BÖLÜM



19.00 SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER CANLI20.00 BARAJ YENİ BÖLÜM00.15 ZÜMRÜDÜANKA03.00 KEFARET05.00 BABAM SINIFTA KALDI06.00 ŞEVKAT YERİMDAR

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16. BÖLÜM ÖZETİ

Tarık’ın, cinayeti Nazım’ın üzerine yıkma planı yolunda gitse de Halil’i onların öldürdüğünü bilen gizemli kişi peşini bırakmamıştır. Bu gizemli kişi ilk hamlesini yapmıştır; Tarık’ı hiç tahmin etmediği bir şey bekliyordur.

Nehir, başına gelen kötü durumdan kurtulmayı başarsa da, kendini çok kötü hissediyordur. Bu yüzden Nazım, Nermin’in söylediği yalanı öğrenir öğrenmez Nehir’i yanına çağırdığında Nehir bir saniye bile düşünmeden Nazım’ın yanına gider. Ama Tarık’ın planı yüzünden Nazım ve Nehir’in birlikte mutlu olduğu günler ne kadar sürecektir?

Baraj yeni bölümüyle Salı 20.00'de FOX'ta!