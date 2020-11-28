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Fox TV Ana Haber canlı izle! Fox TV yayın akışı - 28 Kasım 2020 Cumartesi

28 Kasım 2020 Cumartesi Fox TV yayın akışı ve detayları haberimizde. Fox TV'de bugün Çocukluk Yeni Bölüm ekrana gelecek. Bu dizinin hemen ardından Sen Çal Kapımı Tekrarı yer alacak. İşte merak ettiğiniz 27 Kasım 2020 Cuma tarihli Fox TV yayın akışı ve detayları.

Gündem 28.11.2020, 18:39 28.11.2020, 18:41
Fox TV Ana Haber canlı izle! Fox TV yayın akışı - 28 Kasım 2020 Cumartesi
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Fox TV yayın akışı - 27 Kasım 2020 Cuma

07.00 FATİH SAVAŞ İLE SABAH SOHBETLERİ YENİ BÖLÜM

08.00 İSMAİL KÜÇÜKKAYA İLE ÇALAR SAAT CANLI

10.45 ÇAĞLA İLE YENİ BİR GÜN CANLI

12.45 AŞK YENİDEN

14.00 TEMİZLİK BENİM İŞİM YENİ BÖLÜM

16.00 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA YENİ BÖLÜM

19.00 SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER CANLI

20.00 ÇOCUKLUK YENİ BÖLÜM

23.15 SEN ÇAL KAPIMI

02.15 KEFARET

04.00 TEMİZLİK BENİM İŞİM

05.45 ŞEVKAT YERİMDAR

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