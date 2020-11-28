Son Dakika
Fox TV Ana Haber canlı izle! Fox TV yayın akışı - 28 Kasım 2020 Cumartesi
28 Kasım 2020 Cumartesi Fox TV yayın akışı ve detayları haberimizde. Fox TV'de bugün Çocukluk Yeni Bölüm ekrana gelecek. Bu dizinin hemen ardından Sen Çal Kapımı Tekrarı yer alacak. İşte merak ettiğiniz 27 Kasım 2020 Cuma tarihli Fox TV yayın akışı ve detayları.
Gündem 28.11.2020, 18:39 28.11.2020, 18:41
Fox TV yayın akışı - 27 Kasım 2020 Cuma
07.00 FATİH SAVAŞ İLE SABAH SOHBETLERİ YENİ BÖLÜM
08.00 İSMAİL KÜÇÜKKAYA İLE ÇALAR SAAT CANLI
10.45 ÇAĞLA İLE YENİ BİR GÜN CANLI
12.45 AŞK YENİDEN
14.00 TEMİZLİK BENİM İŞİM YENİ BÖLÜM
16.00 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA YENİ BÖLÜM
20.00 ÇOCUKLUK YENİ BÖLÜM
23.15 SEN ÇAL KAPIMI
02.15 KEFARET
04.00 TEMİZLİK BENİM İŞİM
05.45 ŞEVKAT YERİMDAR