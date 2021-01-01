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Fox TV Ana Haber canlı izle! Fox TV yayın akışı - 1 Ocak 2021 Cuma
1 OCAK 2021 Cuma Fox TV yayın akışı ve detayları haberimizde. Fox TV'de bugün Son Yaz İlk Bölüm ekrana gelecek. Bu dizinin hemen ardından Baraj Dizisi Tekrarı yer alacak. İşte merak ettiğiniz 1 Ocak 2021 Cuma tarihli Fox TV yayın akışı ve detayları.
Gündem 01.01.2021, 18:25
Fox TV yayın akışı - 1 OCAK 2021 Cuma
07.00 ŞAHANE HAYALLER fİLM
09.00 ÇALAR SAAT CANLI
11.00 ÇAĞLA İLE YENİ BİR GÜN
12.30 SEN ÇAL KAPIMI
14.00 TEMİZLİK BENİM İŞİM YENİ BÖLÜM
16.00 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA YENİ BÖLÜM
20.00 SON YAZ İLK BÖLÜM
01.45 BARAJ
04.00 KEFARET
06.15 İNADINA AŞK