Berber, erkek saçı kesen; sakal ve bıyık tıraşı yapan meslek erbâbı. Günümüzde pek çok berber saç boyama ve fön çekimi gibi işlemleri de gerçekleştirmektedir. Türkçeye Farsça berber kelimesinden geçmiştir.Kelimenin kökeni muhtemelen Latince barba (sakal) kelimesidir.

Geçmişte berberler sadece saç-sakal kesimi değil; sünnet, hacamat, dişçilik, sülükçülük; kellik, uyuz ve bit tedavisi de yapıyorlardı. Bu durum hâlen Dünya'nın bazı gelişmekte olan bölgelerinde devam etmektedir.

SORU: Farsçadan Türkçeye geçen berber kelimesinin kökeninin anlamı nedir?

A- SAÇ

B- SAKAL

C- BIYIK

D- MAKAS

CEVAP: B- SAKAL