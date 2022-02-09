Exxen Gibi Dizisi İzlenme Sayıları 2022

Türkiye'nin bir numaralı medya patronlarından birisi olan Acun Ilıcalı, geçtiğimiz sene duyurduğu Exxen platformunun izlenme sayıları merak ediliyor. Türkiye pazarında Netflix, Disney, Blu Tv ve birçok farklı dijital mecranın yer aldığı ülkemizde Exxen platformu ile büyük bir rekabet ortamına giriş yapan Acun Ilıcalı öncesinde hazırladığı projeleri de hızlı bir şekilde yayına aldı. Konuşanlar programının Exxen'e transfer oluşu ise projenin üye sayısının bir anda fırlamasına sebebiyet vermişti. Feyyaz Yiğit'in başrolünde oynadığı Gibi dizisi ise yeni keşfedilenlerden birisi oldu.. İzleyiciler Gibi dizisinin izlenme sayılarını oldukça merak ediyor. İşte detaylar..

Geçtiğimiz sene Mart ayında açıklanan verilere göre Exxen platformunda en çok izlenen programın Konuşanlar olduğu bildirilmişti. Sonrasında ise Tolga Çevik'in stand up programı ve son olarak Aleyna Tilki'nin oynadığı İşte Benim Masalım dizisi.

Gibi Dizisi 2022 İzlenme Sayıları

Exxen platformunun yayına girdiği dönemde aylık izlenme sayısı 300.000 olarak belirtilen Gibi dizisi son 6 aylık grafikte yükseliş gösterdi. Özellikle programın sosyal medyada çok beğenilmesi de izlenme oranlarını arttırdı. Güncel verilere göre Gibi dizisinin güncel izlenme oranları aylık +2,500.000 milyona ulaşmış durumda.