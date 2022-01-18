Evlilik Hakkında Her şey 15. Yeni Bölüm Bugün Var mı? Fox Tv 18 Ocak 2022 Yayın Akışı

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY 15. BÖLÜM ÖZETİ

Faruk’un ani ölümü herkesi derinden sarsmıştır. Faruk’un ölümünün ardından Cevher ailesini büyük bir sürpriz beklemektedir. Ortaya çıkan bir mektup Cevher ailesi için tüm dengeleri değiştirir. Sanem, Ural’ın gitmesi ve Faruk’un ölümünün yarattığı duygusal tahribatla kendi yöntemleriyle baş etmeye çalışırken, dibe doğru çekildiğinden habersizdir. Güneş peş peşe yaşanan aksiliklerden kendisini sorumlu tutmaya başlar. Faruk’un ölmeden önce, Deniz’in kardeşleriyle yakın olması için kurduğu plan, Nazan’ın müdahalesiyle alt üst olur. Nazan beklenmedik bir hamleyle Çolpan ve Erman’ı içinden çıkması güç bir durumla karşı karşıya bırakacaktır. Azra, Sergen’i hastalık sürecinde yalnız bırakmamak için boşanmayı ertelemeye karar verir. Diğer taraftan Yıldırım ise Sergen’in oyunun bozmaya kararlıdır…

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY 14. BÖLÜM ÖZETİ

Sergen sahte hastalığını kullanarak Azra’yla aralarındaki buzların erimesini sağlamak için adımlarını çok dikkatli atmak zorundadır. Herkesi kandırmayı başarsa da günün sonunda gerçeği bilen bir kişi vardır. Kızının velayetini almaya kararlı olan Defne, Hızır’a karşı yeni planlar yapmaya başlar. Ural, Alina’yı kaybetme korkusunu bir türlü içinden atamaz. Sanem davayı kazanacakları konusunda onu ikna etmeye çalışır. Yalın bir yandan Zafer ve Nursen’i ayrılık kararından vazgeçirmeye çalışmakta, diğer yandan da düğün öncesi talihsizlikler yaşayan Güneş’i rahatlatmaya çalışmaktadır. Nihayet düğün günü gelip çatar. Çolpan Nazan’ın düğüne gelmesini istemese de kızlarının kardeşleriyle tanışmalarına engel olmamak için buna razı olur. Bu durum Faruk’un üzerindeki baskıyı artırır. Düğünde sadece Güneş’in değil, bütün Cevher kadınlarının hayatında dönüm noktası yaratacak olaylar yaşanacaktır…

YAYIN AKIŞI FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 İsmail Küçükkaya İle Çalar Saat

10:45 Ekonomi Arası

11:00 Çağla İle Yeni Bir Gün

13:00 En Hamarat Benim

16:45 Fulya İle Umudun Olsun

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 Evlilik Hakkında Her Şey

00:15 Kanunsuz Topraklar

03:00 Kamera Arkası

03:45 Mahkum

06:00 Kadın

HİKAYE

Başarılı bir boşanma avukatı olan Azra Günay, işinin duayeni olan annesi Çolpan Cevher ve dik başlı kardeşi Sanem Cevher ile İstanbul’un tanınmış ve nüfuzlu insanlarının davalarına bakmaktadır. Küçük kız kardeşi Güneş ise anne ve ablalarının aksine hukuk dünyasından uzak bir yaşam sürmeyi tercih etmektedir.

Azra hukuk fakültesinden mezun olduktan sonra kendisi gibi avukat olan Sergen Günay’la evlenmiş ve üç çocuk dünyaya getirmiştir. Mesleği gereği şahit oldukları ve babasından yediği darbeye rağmen aile ve evlilik kavramlarına sıkı sıkıya bağlı bir kadındır. Tüm bunlara karşın hayatı boyunca görmezden geldiği korkularıyla yüzleşmek zorunda kalacak, kendine yarattığı mükemmel aile tablosu, kocasının ihanetini öğrenmesiyle yerle bir olacaktır.

Cevher ailesine mensup birbirinden çok farklı dört kadının ortak geçmişlerine tepkileri de altından kalkma yöntemleri de birbirinden farklıdır. Bir evliliğin bütün aşamalarını bu dört kadın kahramanımız üzerinden görürüz. Çolpan boşanmış, Azra uzun yıllardır evli, Güneş evlilik arifesinde ve Sanem ise evlilik kavramını tümüyle reddetmektedir. Müvekkillerin hikayelerinin de dahil olmasıyla Evlilik Hakkında Her Şey; aile, aşk, sadakat ve boşanma düzeninin kirli yüzünü gözler önüne sürmekten çekinmeyecek hikayeleriyle seyirciyi buluşturacaktır.

Evlilik Hakkında Her Şey FOX'ta!

KÜNYE

YAPIM: MF YAPIM

YAPIMCI: ASENA BÜLBÜLOĞLU

YÖNETMEN: YUSUF PİRHASAN & VOLKAN KESKİN

SENARYO: SEDA ÇALIŞIR KARAOĞLU & TOPRAK KARAOĞLU & AYŞE CANAN ERTUĞ & HALİL ERSAN

MÜZİK: SERTAÇ ÖZGÜMÜŞ