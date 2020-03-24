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Evde Maaş Ödeme Hizmeti
Gündem 24.03.2020, 21:48
Bu kapsamda; sokağa çıkması kısıtlanan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımızın maaşlarının evlerinde ödenmesi taleplerini; 112, 155, 156 üzerinden iletmeleri durumda PTT, kamu ve özel banka şubeleri (katılım bankaları dahil) tarafından evlerinde ödenmesi için gerekli tedbirler alınmış olup, Emniyet, Jandarma, Müftülük, Milli Eğitim Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personelleri bu konuda maaş ödemesi yapacak şubelere yardımcı olacaklardır.