Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 7 Aralık Pazartesi ATV Canlı İzle!

Esra Erol’da bugün…

Esra Erol’da bugün… 5 yıl sonra Kadriye Hanım, hem kızına hem de kocasına kavuştu! Celal amcanın son kararı ne olacak? Karısına mı dönecek? Yoksa kızının yanında mı kalacak? Hasan Bey’in 26 yıllık eşi Fatma güneş, temizlik hastası ve bu yüzden eşini terk etti.! 15 Kasım’da Kocası Mevlana ve annesi Malike iş birliği yapıp kızını annesinden kaçırdı! Tuğba çocuğuna kavuşabilecek mi? 18 yaşındaki Neslihan 46 yaşındaki evli çocuklu Faraç’a kaçtı! Neslihan, Faraç’ı sevdiğini söyledi. Neslihan stüdyoya gelecek mi? 40 günlük bebekken babası tarafından terk edilen Emine, babası ile canlı yayında karşı karşıya geldi! Baba-kız küslüğü sona erecek mi? Safinaz Hanım'ın kızı Hümeyra çocuğunu bırakıp kaçtı! 4 yıldır kayıp olan Hümeyra Bulut'u Esra Erol buldu! Hümeyra canlı yayına bağlandı ve Hümeyra çocuğun u istemediğini söyledi! Oğlu Oğuz Mangal, 9 yıl önce bir anda ortadan kayboldu! Oğuz Mangal nerede?

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