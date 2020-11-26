Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 26 Kasım 2020 Perşembe ATV Canlı İzle!

Esra Erol’da bugün…

Esra Erol’da bugün… 30 yıllık hasret Esra Erol’da sona eriyor! Oğuzhan ve kardeşi Seda, anneleri Güneş’i Ankara’daki evinde ziyaret etti! Eşi iki çocuğunu, evdeki bardakları, kaşıkları alıp kaçarak Nezih İpek’e kaçtı! Ömer’in karsı Yasemin stüdyoya gelecek mi? 19 yaşındaki Eren Can’ın tek istediği hiç bilmediği, görmediği babası Erdal Korkutan’ı bulmak! Çiçek dikmeye gidiyorum diyerek, çocukları da evde bırakıp kaçtı! 1 Haziran’dan beri hiçbir haber alınamayan Tuğba nerede? 1 yıl önce anne babası uyurken evden kaçtı! Firdevs-Erol çiftinin kayıp kızları Ayşegül’ün hayatından şüphe ediyor!

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