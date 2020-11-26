Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 26 Kasım 2020 Perşembe ATV Canlı İzle!

Esra Erol’da bugün…

13 yıldır kayıp olan Ayşen’i Esra Erol buldu! Ayşen Hanım, 13 yıl sonra verdiği sözü tutu mu? 13 yıl sonra, Cansu annesine, Ramazan amca evladına kavuştu mu? Sosyal medyadan tanıştığı Murat Pehlivanlı’a tüm malını mülkünü kaptırdı!

Evlilik vaadiyle dolandırıldığını iddia eden Yaşar Hanım’ın büyük isyanı! Eşi iki çocuğunu, evdeki bardakları, kaşıkları alıp kaçarak Nezih İpek’e kaçtı! Ömer, eşi Yasemin, kayınvalidesi ve baldızı ile stüdyoda karşı karşıya geldi? Yasemin, annesinin evine mi dönecek?

Nezih İpek'in yanına mı gidecek? Nezih İpek’in hakkındaki iddialar doğru mu? Nezih İpek stüdyoya gelecek mi? 19 yaşındaki Eren Can’ın tek istediği hiç bilmediği, görmediği babası Erdal Korkutan’ı bulmak! 19 yaşındaki Eren Can’ın hiç görmediği babasını Erdal Korkutan’ı Esra Erol buldu!

Erdal Korkutan stüdyoya gelecek mi? Çiçek dikmeye gidiyorum diyerek, çocukları da evde bırakıp kaçtı! 1 Haziran’dan beri hiçbir haber alınamayan Tuğba nerede? Adem ile ilgili herkesi şok edecek bilgi ne? 1 yıl önce anne babası uyurken evden kaçtı! Firdevs-Erol çiftinin kayıp kızları Ayşegül’ün hayatından şüphe ediyor!

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