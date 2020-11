Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 25 Kasım 2020 Çarşamba ATV Canlı İzle!

Esra Erol’da bugün…

Ömer Bey ve Yasemin Hanım’ın ikinci evlilikleri olduğunu her ikisinin de ilk evliliklerinden birer çocukları olduğunu ayrıca müşterek bir çocukları da olduğunu söyledi. Ömer Bey ilk evliliğinde kayınpederinin baskısı olduğunu köyde anne ve babasından kalma bir evi olduğunu dört kardeşi olduğunu kayınpederinin evi satması için zorladığını iddia etti. Özel hayatında titiz olduğunu temizliğe çok önem verdiğini her an misafir gelecek gibi hazır olduğunu sözlerine ekledi. Celalettin Bey torunu kabul ettiğini kendisi son sözü söyleyen kişi olduğunu torunun Yasin’in çocuğu olduğunu kendisi kabul ettikten sonra Yasin’in laf söyleyemeyeceğini söyledi. Celalettin Bey Perihan’ın başkası ile evli başkasının soyadını taşıdığı için eve almadığını kovaladığını oğluna bunu nereden aldıysan bırak dediğini oğlunu da kovduğunu anlattı. Oğlunun Perihan’ı alıp Çubuk’a ablasının yanında gittiklerini oğlunu ve Perihan’ın görmek istemediğini söylediğini sözlerine ekledi. Ersin Türktaş yayına bağlandı. Fatma Hanım’ın kendisine oğluna iş aramak için geldiğini yardımcı olacağını söylediğini kendisinin evli olduğunu ve eşiyle yaşadığını belirtti. Evli olduğu için Fatma Hanım’a evlenme teklif etmesinin mümkün olmadığını ifade etti. Fatma Hanım’ın elinde para olduğunu bir arsa ile değerlendirmek istediğini söylediğini gönül ilişkisi olmadığını Murat Yanar’ın evine yenge olarak kastettiği kişinin genel anlamda yenge ifadesini kullandığını açıkladı. Oğuzhan’ın annesinin Güneş Hanım’ın Altındağ’da yaşadığını evi bulduklarını ama annesinin evde olmadığını gün içinde sürekli dışarıda olduğunu öğrendiklerini anne Güneş Hanım’ın ruh sağlığının iyi olmadığını oğlunu görmek istediğini ama yayına çıkmayacağını söylediği aktarıldı.

