Esra Erol’da bugün 23 Ekim 2020 HD Tek Parça Youtube'den İzle

Esra Erol’da bugün…

Mustafa Bey bugün yayına boşanmak için geldiğini artık Allah’a havale ettiğini söyledi. Mustafa Bey eşinin tam olarak nerede olduğunu bilmediğini Keşan’da olduğuna dair bir bilgi geldiğini eşinin 50 yaşında olduğunu 3 kuruşluk adama kendisini 5 kuruşa sattığını söyledi.

Davud Bey’in eşi Cennet Hanım yayına bağlandı. Nazile Hanım’ın şu an kocası Davud Bey’in yanında olduğunu eşinin daha önce Nazile Hanım’a sahip çıkacağım ve tutacağım dediğini iddia etti. Cennet Hanım Nazile Hanım yüzünden yuvasının 7-8 aydır yıkılma aşamasında olduğunu ileri sürdü.

Cennet Hanım, eşinin Nazile yüzünden kendisini dövdüğünü buna çocuklarının şahit olduğunu ifade etti. Cennet Hanım eşinin çok yalancı olduğunu eşinin kendisinden özür dilediğini ama eşini affetse bile eşinin iki gün sonra yine o kadına gideceğini bildiği için kabul etmediğini aktardı. Emine Koçalan eşinin çocuklarını kaçırdığını iddia ediyor! Esra Erol Uğur Koçalan’ın yayına geldiğini ve oğlunu da yanında getirdiğini açıkladı.

Emine, çocuğuna Esra Erol’da kavuştu! Doğan, babası olduğu iddia edilen Aslan Bey’e DNA testi yapıldı. Aslan Sarıcan, Doğan’ın babası mı? Önce kızları Melisa kayboldu sonra kızının evlendiğini öğrendi. Annesi yardım almak için karakola gittiğinde evlendiğini öğrendi. Kayıp olan Melisa’yı Esra Erol buldu. Melisa yayına bağlandı ve ailem eşimi kabul etmediği için bunu yapmak zorunda kaldık dedi. Rabia Bulur, 19 yaşında ve 12 Ağustos’tan beri kayıp!