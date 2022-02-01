Esra Erol Yayından Mı Kaldırılıyor? Gündeme Bomba Gibi Düştü! Gündeme Düşen Açıklamalar Şok Etkisi Yarattı!

İzdivaç programları ile ünlenen Esra Erol ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. İzdivaç programlarının RTÜK tarafından kapatılması sonrasında farklı bir format ve konsept ile televizyon yayınlarına devam eden Esra Erol, halkın ailevi problemlerini çözdüğü programında geçtiğimiz günlerde yaşanan olaylar sebebiyle linç altında. Gündemde şok etkisi yaratan Esra Erol gelişmesi ise detaylarıyla haberimizin devamında yer alıyor. İşte gerçekler...

Atv ekranlarının sevilen programlarından birisi olan Esra Erol'da programı geçtiğimiz hafta 18 yaşında ki Elif'i konu edinmişti. Programda Esra Erol'un genç kıza söylediği sözler ve ithamlar sosyal medyada büyük tepkilere yol açtı. Canlı yayında genç kızı ifşa ederek açıklamalarda bulunan Esra Erol sosyal medyadan ciddi eleştirilere maruz kaldı. Yaşanan bu gelişmeler sonrasında ise RTÜK şikayet sayfasında başvurular birikti. Peki şimdi neler olacak? Esra Erol yayından mı kaldırılıyor? İşte detaylar..

GENÇ KIZA SÖYLEDİĞİ SÖZLER ESRA EROL'U HEDEF HALİNE GETİRDİ!

18 yaşındaki Elif'in ailesi kızlarına ulaşamadıkları sebebi ile Esra Erol'a çıkmışlardı. Genç kızın bulunması sonrasında ise canlı yayında söylenen sözler Türk halkı tarafından büyük tepki gördü. Esra Erol ise bu olay neticesinde 31 Ocak 2022 Pazartesi günü haftanın ilk gününde olaylara ilişkin açıklamalarda bulundu. İşte o açıklamalar..

"Sevgili seyirciler, sosyal medyanın gerçeklerden kopuk ve gerçeklerin çarpıtıldığı bir ortam olduğunu ben bu programda defalarca söyledim. Geçen hafta da bu programda ele alınan konuda da aynı durum yaşandı"

"Bana istediğiniz söyleyin, ama inanın o söylenenlerin hepsi genç kızlarımızın hayatını kurtarsın. Bundan sonra kız çocuklarıyla ilgili daha fazla konuşacağım" diyen Erol, "Kız çocuklarımızı öyle bir eğitelim ki onları bu adamları gözlerinden tanısınlar. O şerefsizlere söyleyecek çok sözüm var ama her seferinde de söylüyorum. Benim nasıl kadınları savunucu olduğumu herkes bilir. Lütfen çok rica ediyorum sadece bir dakikayla ve sistematik bir şekilde yayılmış olan bir görüntüyle beni yargılamayın. Haksızlık etmeyin çok rica ediyorum" ifadelerini kullandı.

Gelen bu açıklamalar sonrasında ise programın konseptinin değiştirileceği öğrenildi. Yapılan bu açıklamalar neticesinde ise Esra Erol'un yayından kaldırılma talepleri şimdilik azalmışa benziyor.