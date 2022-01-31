Esra Erol sonunda canlı yayında açıklama yaptı - 31 Ocak 2022

40 yaşındaki evli Kadir Akkoyun'a kaçan ve canlı yayında çatı katında olduğu öğrenilen Elif Yıldırım'ı azarlayan Esra Erol'a günlerdir tepki yükseliyor. Bu akşam da canlı yayında Esra Erol sonunda canlı yayında açıklama yaptı

Esra Erol da bugün canlı yayında şöyle konuştu: "Sosyal medyanın gerçeklerden kopuk ve gerçeklerin çarpıtıldığı bir ortam olduğunu ben bu programda defalarca söyledim. Geçen hafta da bu programda ele alınan bir konuda aynı durum yaşandı. Kendisine evli adamlarla birlikte olmanın hayatını mahvedeceğini söylemek için göstermiş olduğum bir tepki var."

"Sosyal medyada bu tür gerçeği saptırmalarını anlayabiliyorum ama benim asıl üzüldüğüm ne oldu biliyor musunuz? Aynı gün aynı yayında hatta dakikalar önce engelli bir kızın kendi öz dayısı tarafından kaçırılmış olduğunu ve dayısından hamile kaldığını gündeme getirmiştim. "

"Bu kadar vahim bir konuda hiç kimsenin bir tepki koymaması, sosyal medyanın bu konuda çalkalanmaması, kadın duyarlılığının gündeme getirilmemesi buna karşılık 18 yaşındaki bir genç kızın evli sevgilisinden ayrılmamak için yaşadığı hezeyan üzerinden kadınlığın tartışmaya açılmasını inanın son derece düşündürücü ve üzüntü verici buluyorum. "

"Bu konular toplumsal meseleler. Toplumsal meselelerde gözünüzü kaparsanız her şey yolunda sanırsınız. Birileri size her şeyin yolunda olmadığını gösterdiğince ona kızarsınız çünkü rahatınızı kaçırmıştır. Varsın rahatları kaçıralım. Belki sonuca bir faydası olur. Benim bu konuda söyleyeceklerim bu. "

"Benim kadınlar ve çocuklar konusunda nasıl bir savunucu olduğumu herkes biliyor. Lütfen çok rica ediyorum. Sadece bir dakika ile sürekli sistematik bir şekilde yayılmış olan bir görüntüyle beni yargılamayın, haksızlık etmeyin. "

Esra Erol'da 31 Ocak 2022, Pazartesi Esra Erol'da bugün...

Mehmet Gülen ve kayınvalidesi Huriye Hanım stüdyomuzda. İzmir'den gelen Huriye Hanım kızını istemediğini, kızı ile sadece yüzleşmeye geldiğini söylerken Mehmet Bey de eşini istemediğini, boşanmak istediğini, eşinin 3 kere aynı kişiye kaçtığını dile getirdi. Mehmet Bey eşinin hastaneye de gitmediğini, hep olumlu karşıladığını, eşinin evde 1 saat durmadığını, 1 buçuk saatte paranın gittiğini söyledi. Sema Hanım, eşinin iş çıkışı eve geldiğini, sonra halasının yanına yemek yemeye gittiğini, eve halası ile gelip ilaç ve şarj aletini aldığını, ben çekip gideceğim dediğini, kendisinin hesap sorduğunu, eşinin de "Ereğli'de arkadaşımdan para alıp halama vereceğim" dediğini aktardı.

Sema Hanım, Ali Arslan'ın "Hüseyin Sema'ya kafa attı" demesinin doğru olmadığını, kimin vurduğunun belli olmadığını, eşinin şiddet uygulamadığını sadece bağırdığını dile getirdi. Naciye Hanım mutlu olduklarını ama gelinin kendilerini kötülediğini, oğlunun işine karışmayacağını, 3 aydır ayrı olduklarını söyledi. Münevver, Cuma gününden sonra kardeşini hiç görmediklerini söyledi. Esra Erol, Fatma Hanım ve eşinin köyde yaşadığını, iki kız evladına güvenip şehirde yaşamalarına izin verdiğini ama Elif'in dönmek istemediğini, yapabilecek bir şey olmadığını, normal şartlar altında 2-3 gün misafir edip uzmanlara göndereceğini, sonra kendi kararını verecek olduğunu söyledi.

Esra Erol hafta sonu sosyal medyada bir olay olduğunu, sosyal medyanın gerçeklerin çarpıtıldığı bir ortam olduğunu defalarca söylediğini, Elif stüdyoya girdikten sonra kameralar tarafından yüzünün gösterilmemesini istediğini, istenileni de yaptıklarını, kendisine evli bir adamla birlikte olmaması için tepki gösterdiğini, kız çocuklarına eğitim yerine evli adamların ikinci eşi olmalarını kabul etmemelerini söyledi. Esra Erol, aynı zamanda bir kızın daha dayısı tarafından kaçırılıp hamile kaldığını, bunun aile içi istismar olduğunu, ihbarlar yaptığını, bu kadar vahim konuda hiçbir tepki gösterilmediğini ama 18 yaşındaki bir kızın evli bir adamla birlikte olmasının tartışılmamasının olmaması gerektiğini dile getirdi.

Avukat Hülya Hanım, bu programda yer aldığından beri ülkede bu kadar kadın ve çocuğun mağdur edildiğini duymadığını, yayın arkasında çok fazla şiddet istismar duyulduğunu, engelli bir kızın da aile içi istismarda sosyal medyada harekete geçilmediğini, bir genelge yayınlanınca kuruma saldırıldığını söyledi.