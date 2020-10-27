Esra Erol son bölüm full izle - 26 Ekim

Esra Erol'da bugün... Recep Bey eşi Rahime’nin çocuğunu Yusuf’u alıp gittiğini bu evlilikten 2 çocuğu olduğunu Uşak’ın köyünde yaşadığını söyledi. Recep Bey eşinin 13 Haziran tarihinde eşinin ortadan kaybolduğunu ifade ederken eşinin sosyal medyadan tanıştığı biri ile gittiğini sözlerine ekledi. Recep Bey eşine dava açtığını ama eşinin de kendisine tazminat ve boşanma davası açtığını bu yüzden toplum içine çıkamadığını ileri sürdü. Rahime Kaya’nın eşine boşanma ve tazminat davası açtığı yerin Antalya olduğu açıklandı. İsminin açıklanmasını istemeyen komşu yayına bağlandı. Rahime’nin eşinden sürekli dayak yediğini ayrıca çocuklarını da dövdüğünü dayaktan bunalıp kaçtığını söylediğini en son 25 gün önce telefonla görüştüğünü ama Mehmet ile kaçmadığını iddia etti. İsminin açıklanmasını söylemeyen komşu kendisinin evli olduğunu Rahime ile sosyal medyada arkadaş olduğunu yanı köyde oturmadıklarını söyledi. Ayşe Bulur kızı Rabia’yı Esra Erol bulunduğu haberini verdi. Rabia telefonla yayına bağlandı. Rabia iyi olduğunu canlı yayına çıkmak istemediğini eve geleceğini Esra Erol annesine ekibin yardım edeceğini Muğla’ya göndereceğini söyledi. Rabia kimseden korkunun çekincesi olmadığını can güvenliği konusunda bir sorun olmadığını ablasıyla konuştuğunu iyi olduğunu söylediğini üniversitede veterinerlik okuduğunu ikinci sınıfa geçtiğini açıkladı. Rabia ailede bir takım sorunlar olduğunu eve dönemediğini kayıp olmadığını sözlerine ekledi. Kendisinin özgüvene sahip olduğunu o yüzden başka bir şehirde okumaya gittiğini belirtti. Seyfi Bey ve eşi Hürmüz Hanım yaptığı hazırlıklar gösterildi. İsmet Can’ın babası Nuri Bey’in oğlunun Ankara’da işi olduğu ve gelemeyeceklerini söylediği paylaşıldı. Hürmüz Hanım İsmet Can’ın Ankara’da kongrede olduğu ve kızlarını da götürdüğü kendilerine gelen bilgi olduğunu söyledi. Ertesi gün yani Pazar günü Hürmüz Hanım’ın kapısı kızı ve damadı tarafından çalındı ve Demirkol ailesinin geldiği açıklandı. Demirkol ailesi Esra Erol’dan düğün için izin alınmasını rica etti. Seyfi Bey kızının ve damadını sevdiğin geldikleri için çok mutlu olduklarını ifade ederken Hürmüz Hanım kızının kendilerine bir telefon numarası bırakmadığını şu ana kadar kendilerini bir daha aramadıklarını ayrıca nerede yaşadıklarını söylemediklerini açıkladı. Esra Erol bu düğünü koronadan dolayı yaptıramayacağını salgın sürecinin bitiminde bu düğünün yapılacağını söyledi. Esra Erol Nazile Hanım’ın telefonda olduğunu söyledi. Nazile Hanım eşinin kendi kız kardeşini Bafra’dan alıp Samsun Çarşamba’ya sattığını iddia etti. Esra Erol Nazile’nin çok güvenli bir yerde olduğuna inanmadığını ayrıca Nazile Hanım’a Davud Dağdelen’in telefonundan ulaşıldığını açıkladı. Nilgül Alpak ve çocukları yayına katıldı. Esra Erol eline bir fotoğraf geçtiğini ama teknik bir arıza olduğunu şimdi yayına getiremediğini söyledi. Emrah Fize Hanım’da suç olduğunu ayrıca Ahmet Filiz’in de hiç araştırma yapma gereği duymadığını söyledi. Ahmet Bey 10 dakika konuşmak istediğini ve sözünün kesilmemesini rica etti. Ahmet Bey namusuyla Nilgül Hanım’a nikâh yaptığını ve evden kaçtığı için boşandıklarını yoksa ortada bırakmadığını söyledi. Ahmet Bey Karamürsel’e gittiğini o dönem Emrah’ı gördüğünü ve almak istediğini ama o dönem maddi durumu olmadığını o yüzden Emrah’ı alamadığını söyledi. Ahmet Bey Nilgül’ün kendisinin bu çocuk senden değil dediğini ona inandığını başka yerde ben birisinin evini yaktığını söylediğini onu ispatlayınca buna yani çocuğu olmadığına inandığını ileri sürdü. Ahmet Bey dün Emrah’ı aradığını ve çok özür dilediğini söylediğini beyan etti. Ahmet Bey beyaz bir sayfa açamayacağını ama beyaza yakın bir sayfa açabileceğini ifade etti. Emrah Bey DNA testinden önce Ahmet Bey’in kendisini ve annesini incitici sözler sarf ettiğini ifade etti. Ekrana Nilgül Hanım’ın çocukluk fotoğrafı verildi. Nilgül Hanım bu karenin kendi doğum gününe ait olan bir fotoğraf olduğunu söyledi. Esra Erol Nilgül Hanım'ın gayet varlıklı bir ailede dünyaya geldiğini söyledi. Nilgül Hanım’ın bu fotoğrafın 9-10 yaşlarına ait olduğunu çocukluğunun 12 yaşına kadar iyi geçtiğini ondan sonra hayatının bozulmaya başladığını söyledi. 12 yaşından sonra babasının kendisine iyi davrandığını ama annesinin iyi davranmadığını sözlerin ekledi. Babasının iyi bir insan olduğunu ama annesinin babasına da kötü davrandığını belirtti. Aslan Sarıcan ile Doğan (Umut Can) arasında yapılan DNA testine göre, Aslan Sarıcan ile Doğan arasında ebeveynlik yönünde ilişki bulunmamaktadır. Aslan Sarıcan’ın ilk günden bugüne kadar neler söylediği vtr olarak yayına verildi. Doğan Aslan Sarıcan ile annesinin konuştuğuna şahit olduğunu ve annesinin onula konuşurken hep mutlu olduğunu söyledi.